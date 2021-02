Open d'Australie : Thiem renverse un brillant Kyrgios après avoir été mené 2 sets à 0

Dominic Thiem (3e mondial) s’est montré trop solide et trop serein pour la folie de Nick Kyrgios (47e) qu’il a battu 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie dans une ambiance électrique après 3 heures et 21 minutes de jeu.



Du culot et un service à la cuillère pour mener 2-0

Nick Kyrgios a pourtant tout tenté pour venir à bout de l’Autrichien. Devant son public, l’Australien de 25 ans a même mené 2 sets à 0 avant que le finaliste de l’édition 2020 ne renverse la situation et s’impose en 5 sets. Brillant en début de match, Kyrgios s’est adjugé le deuxième set avec… un service à la cuillère.

Dans la foulée, Kyrgios s’est offert deux balles de break dans le premier jeu du troisième set. A ce moment-là, "s’il avait fait le break, le match était fini", a commenté Thiem en reconnaissant avoir alors "senti l’odeur de la défaite". "Mais je me suis battu. Et puis je me suis petit à petit habitué à son jeu, à ce court, à l’ambiance. Donc plus le match durait, mieux je me sentais", a ajouté l’Autrichien.

"Depuis l’US Open, je sais que rien n’est impossible", a souligné le joueur qui était mené deux sets à zéro par Alexander Zverev en finale à Flushing Meadows en septembre, avant de remporter son premier titre du Grand Chelem.

Il a ainsi égalisé à deux sets partout, tandis que la raquette magique de Kyrgios continuait de distiller quelques coups bluffants, mais moins nombreux.

Dans la cinquième manche, Kyrgios a fait du Kyrgios

Ayant crié "sit (descends)" à la balle en plein échange, Nick Kyrgios a perdu le point pour "gêne" dans le cinquième et dernier set. "Vous êtes sérieux ? Vous dites que ça c’est une gêne, quand les cris de certains joueurs n’en sont pas ? Les cris de (la joueuse biélorusse Victoria) Azarenka ça va, mais ça non ?", a lancé le joueur australien à l’arbitre.

Dans le septième jeu, la solidité de Thiem a pris le dessus et l’Autrichien a fait le break et pris un avantage définitif, malgré le soutien inconditionnel et bruyant de la foule pour ce dernier match avant un reconfinement de la population de Melbourne pour cinq jours.

"Je préfère toujours jouer devant du public, même s’il n’est pas pour moi, a reconnu Thiem. Et ce soir, évidemment, il était pour son héros. Mais c’est normal. Et je préfère comme ça que sur un court vide, comme ce sera le cas malheureusement la prochaine fois. Ce soir, c’était épique et c’était un super match avant le confinement".

Au prochain tour, Thiem affrontera Grigor Dimitrov (21e) qui a eu un troisième tour facile puisqu’il a bénéficié de l’abandon de Pablo Carreno (16e) en début de deuxième manche.