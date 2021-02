Open d'Australie : Rafael Nadal se hisse sans difficulté au 3e tour, Medvedev passe aussi sans encombre

Rafael Nadal, N.2 mondial et tête de série N.2, s'est facilement qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie. Daniil Medvedev n'a pas non plus trainé en route.

L'Espagnol s'est imposé en trois sets 6-1, 6-4, 6-2 en 1h47 face à l'Américain Michael Mmoh, 177e mondial et issu des qualifications, sur la Rod Laver Arena.

Au troisième tour, Nadal sera opposé au Britannique Cameron Norrie (ATP 69) qui s'est imposé 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(3) face au Russe Roman Safiullin (ATP 183) dans une rencontre perturbée par la pluie qui s'est abattue sur Melbourne jeudi.

Lauréat de 20 titres du Grand Chelem, 'Rafa' court derrière une deuxième victoire finale à Melbourne après la première en 2009. L'année dernière, il avait été éliminé en quarts de finale par Dominic Thiem.

Daniil Medvedev n'a également eu besoin que de trois sets pour se qualifier pour le 3e tour. Le Russe, N.4 mondial et tête de série N.4, s'est imposé 6-2, 7-5, 6-1 en 1h44 contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 99).

Au troisième tour, Medvedev affrontera le Serbe Filip Krajinovic (ATP 33), tombeur de l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 59) 6-2, 5-7, 6-1, 6-4 au deuxième tour.