La Japonaise Naomi Osaka (WTA 3), 23 ans, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière l'Australian Open après sa victoire en finale face à l'Américaine Jennifer Brady (WTA 24).

La joueuse coachée par le Belge Wim Fissette s'est imposée 6-4, 6-3 et s'est adjugé un quatrième titre en Grand Chelem après l'Australian Open 2019 et les éditions 2018 et 2020 de l'US Open.

Naomi Osaka a remporté le premier set (6-4) dès sa première balle de set, Jennifer Brady s'étant montrée assez fébrile sur son dernier jeu de service.

La Japonaise a continué sur sa lancée dès le début du deuxième set en breakant à deux reprises l'Américaine pour s'envoler à 4-0. Malgré le sursaut d'orgueil de Jennifer Brady (4-2), Naomi Osaka a rapidement repris les choses en main pour remporter le deuxième set 6-3 et décrocher un deuxième Australian Open.

Lundi, Naomi Osaka grimpera à la deuxième place du classement WTA derrière la N.1 mondiale Ashleigh Barty.