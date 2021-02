Open d'Australie : Nadal a des doutes sur sa condition physique

Nadal déplore les conditions de jeu : "Il fait trop froid pour jouer, ça en devient presque... Un match qui commence après 22h30 et se finit à 1h25 du matin c'est du jamais vu à Roland-Garros. Pourtant quand Rafael Nadal et Janik Sinner ont ôté leur survêtement mardi soir, les quelques maigres supporters massés dans les travées du Philippe Chatrier ont mordu sur leur chique et bravé le froid pour assister à la dernière rencontre de la journée.