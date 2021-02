Open d'Australie : Monfils sorti d'entrée, Naomi Osaka et Serena Williams faciles

L'Open d'Australie 2020 avait été une belle aventure pour Gael Monfils, il n'en sera pas de même cette année. Le N.1 français a été sorti dès le premier tour du Grand Chelem australien. Une déception compensée, côté français, par les succès de Corentin Moutet, Adrian Mannarino et Caroline Garcia.

De leur côté, Naomi Osaka et Serena Williams, deux des favorites pour le titre dans le tableau féminin, ont réussi des entrées en matière solides.

En soirée, c'est le double tenant du titre, Novak Djokovic, en quête d'un neuvième sacre record à Melbourne, qui fera ses grands débuts face au Français Jérémy Chardy.

Les larmes de Monfils

Perdu. C'est ainsi qu'est apparu Gaël Monfils en conférence de presse après sa défaite face au Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), après cinq sets, 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, et 3h46 d'efforts.

La Français de 34 ans, qui avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier à Melbourne, n'a plus gagné depuis un an.

Sa fin de saison 2020 a été décevante : il s'est incliné sur les quatre matchs disputés post-coupure Covid avant de déclarer forfait pour Bercy. Et son association à l'intersaison avec l'exigeant Autrichien Günter Bresnik, ex-entraîneur du N.3 mondial Dominic Thiem, peine pour le moment à porter ses fruits.

Monfils le reconnait lui-même, il va mal. "J'ai zéro confiance. Je n'ai pas de repères, c'est dur. (...) J'essaie d'être patient, je bosse mais je n'arrive pas à trouver mon jeu. (...) Je ne me sens pas bien et ça se voit".

"Je sais que j'ai beaucoup perdu et ça me fait mal. Et le pire dans tout ça, c'est que je taffe, je m'entraîne comme un boucher mais je n'y arrive pas. J'aimerais me relever et me dire que ce cauchemar est fini mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter", a-t-il expliqué les larmes aux yeux.

A quoi se raccroche-t-il alors ? "A rien. Ma mère me dirait simplement : il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra", a-t-il conclu, visiblement très abattu.

Osaka et Serena expéditives

Elles étaient attendues et elles n'ont pas déçu. Serena Williams et Naomi Osaka n'ont donné que peu de jeux à leurs adversaires du jour et n'ont passé qu'environ une heure chacune sur le court pour valider leur ticket pour le deuxième tour.

C'est la Japonaise qui a ouvert le bal de cet Open d'Australie un peu particulier, décalé de trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus, et dont la menace aura plané jusqu'au bout sur le premier Grand Chelem de l'année 2021.

La numéro 3 mondiale n'a fait qu'une bouchée de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 39ème mondiale, battue 6-1, 6-2.

Serena Williams qui la suivait sur la Rod Laver Arena aura encore moins trainé. Il ne lui aura fallu que 56 minutes pour terrasser Laure Siegemund en ne lui laissant que deux petits jeux (6-1, 6-1).

Un début plus que réussi pour la cadette des sœurs Williams en quête de son 24èle titre en Majeur pour égaler le record de Margaret Court.