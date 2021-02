Mais il y a des voix, derrière la machine, baptisée Hawk-Eye Live . Les organisateurs ont demandé à des "héros du quotidien" d’enregistrer les annonces. Si vous regardez les matches pendant la nuit et la matinée, vous entendez sans le savoir des pompiers, des policiers, des ambulanciers, des sauveteurs en mer, des bénévoles. Cinq hommes et cinq femmes qui constituent la "bande-son" principale de ce tournoi du Grand Chelem.

A l’Open d’Australie, le spectateur voit moins de monde sur les courts, mais entend toujours les fameux "fault", "foot fault" et "out". Avec une différence de taille, c’est maintenant une machine qui crie.

Steve Gelagotis , un ambulancier, a été touché par le coronavirus. Maintenant qu’il est guéri, il se bat pour faire comprendre aux jeunes qu’ils peuvent aussi tomber gravement malades. "L’Australian Open est un événement emblématique. Quand j’étais petit, je le regardais à la télévision, et je criais les 'out', en faisant semblant d’être un juge de ligne. C’est un honneur de faire partie du tournoi cette année."

Rennae Sanders cuisine et sert des repas gratuits aux gens dans le besoin. Dana Mitchell a soigné les animaux blessés, lors des graves incendies qui ont ravagé une partie de l’Australie, il y a un an.

Par ce projet, intitulé "Behind the Line" , il s’agit de mettre en avant les actes généreux de quelques anonymes, venus de tous les états australiens.

L’arbitrage informatique va sans doute peu à peu se généraliser dans les plus grands tournois. Pas dans les plus petits, parce qu’il coûte cher. Faut-il en conclure que les juges de ligne seront bientôt bannis des rendez-vous les plus importants, y compris ceux sur terre battue ? C’est malheureusement possible. Avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur la motivation de ces passionnés, et donc sur une probable future pénurie de juges de ligne.