Open d'Australie : L'inarrêtable Medvedev expédie Tsitsipas et rejoint Djokovic en finale

L'affiche, en demi-finale de l'Open d'Australie, entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, deux des principaux représentants de la Next Gen, faisait saliver tous les observateurs mais elle a finalement accouché d'une souris. Impressionnant de puissance et trop précis, le Russe a expédié son pauvre adversaire grec en trois sets, malgré une réaction (trop) tardive de Tsitsipas : 6-4, 6-2, 7-5.

Medvedev avait d'ailleurs pris le meilleur départ en début de match, profitant du seul jeu de service raté de Tsitsipas pour s'adjuger une première manche indécise sur sa 4e balle de set (6-4). La suite n'a finalement été qu'un long fleuve tranquille pour le 4e mondial qui a roulé sur son adversaire du jour. Auteur d'un second set presque parfait (6-2), Medvedev a ensuite définitivement assommé un Tsitsipas désabusé et probablement éreinté après son marathon face à Nadal (7-5). Même le baroud d'honneur du Grec et le soutien bruyant du public n'auront pas suffi à ébranler le solide Medvedev qui s'impose donc en trois sets.

En pleine bourre et sur une retentissante série de victoires consécutives (20), Medvedev se qualifie pour sa 2e finale en majeur après l'US Open en 2019 (défaite en cinq sets face à Nadal). Il y affrontera l'incontestable maître des lieux, Novak Djokovic, tombeur de la sensation Karatsev en demi-finale.