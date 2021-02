Open d'Australie : Kirsten Flipkens éliminée au premier tour par Venus Williams

Les logos ont été changés, ainsi que le nom des sponsors. Les joueurs et les joueuses sont restés à Melbourne Park, où ils ont disputé six épreuves la semaine dernière. Et ils se sont mis en mode "Grand Chelem".

Rien n’est plus important que ces rendez-vous-là. Même quand on en a déjà joué des dizaines et des dizaines, ce qui est bien sûr le cas des deux premières joueuses à se présenter sur la "Margaret Court Arena".

Venus Williams, 40 ans, 81e mondiale, gagnante de sept tournois du Grand Chelem en simple (plus quatorze en double dames et deux en double mixte), fait face à Kirsten Flipkens, 35 ans, 90e mondiale. Elles ont 75 ans à elles deux. A titre de comparaison, l’une des grandes affiches du premier tour, chez les messieurs, opposera Denis Shapovalov, 21 ans, à Jannik Sinner, 19 ans. Ils ont quarante ans à eux d’eux. L’âge de l’Américaine.

Venus Williams a battu Kirsten Flipkens 7/5-6/3. Elle mène maintenant 3/2, dans leurs face-à-face. Ces deux joueuses à la grande longévité ne se sont finalement pas beaucoup rencontrées. Leur dernière confrontation datait des Jeux Olympiques de Rio, et la Belge l’avait emporté en trois sets, après avoir perdu le premier.

Cette fois, elle n’a pas réussi à renverser la situation. C’est plutôt Venus Williams qui l’a fait dans le premier set, quand elle a eu un break de retard (elle a été menée 3/4). Kirsten Flipkens a eu des occasions, mais elle a commis quelques petites erreurs à des moments clefs. Elle s’en est voulu, et l’a montré à plusieurs reprises par des moues de désapprobation, avant de se reconcentrer sur le point suivant. Sans souffrir, visiblement, de cette blessure à la cheville, qui avait mis en doute sa participation à l’Australian Open. Et qui l’avait empêchée de se préparer comme il l’aurait fallu.

Venus Williams est au deuxième tour de son 88e tournoi du Grand Chelem. Kirsten Flipkens est éliminée. Six autres Belges doivent encore jouer leur premier tour en simple : Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Ysaline Bonaventure, Greet Minnen, David Goffin, Kimmer Coppejans.