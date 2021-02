Open d'Australie : Karolina Muchova élimine la numéro un mondiale et file en demi-finale

La Tchèque Karolina Muchova, qui avait battu Elise Mertens en huitième de finale de l’Open d’Australie de tennis, continue son surprenant parcours. Elle s’est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem, en battant l’Australienne Ashleigh Barty. La numéro un mondiale s’est inclinée 1/6-6/3-6/2.

Comme face à Karolina Pliskova, comme contre Elise Mertens, la 27e joueuse du monde a raté son départ. Elle a eu un set et un break de retard. Menée 6/1-2/1, elle a fait appel aux médecins, et elle est sortie du court pendant plusieurs minutes. A son retour, elle a complètement renversé la situation, et elle a dominé la suite des événements.

En demi-finale, Muchova sera opposée à une Américaine, soit Jennifer Brady, soit Jessica Pegula.