Open d'Australie : Joachim Gérard est en finale du tournoi en fauteuil

Joachim Gérard, quatrième mondial, a battu Gordon Reid, cinquième mondial, en demi-finale de l’Open d’Australie de tennis en fauteuil. Il s’est imposé en trois sets, 4/6-7/5-6/3.

Le joueur belge avait réussi un bon début de match, en prenant tout de suite le service de son adversaire. Mais les breaks et les contre-breaks se sont succédé, dans la première manche. Et le moins bien classé des deux joueurs a réussi le dernier au meilleur moment, dans l’ultime jeu. Premier set, Gordon Reid, 6/4.

Joachim Gérard a semblé avoir pris un petit coup au moral, puisqu’il a perdu cinq jeux de suite, entre la fin du premier set, et le début du deuxième. Il a été mené 6/4-3/0. Il a malgré tout toujours continué à se battre, il a tenté de rester positif, et il est revenu. Mieux, il a pris le service du Britannique, pour mener 5/4, et servir pour l’égalisation à une manche partout. En vain la première fois. Mais il a réussi un nouveau break à 5/5. Et cette fois, il est parvenu à conclure. Deuxième set, Joachim Gérard, 7/5.

Dans la manche décisive, Joachim Gérard a pratiquement toujours été devant. Il a réussi très tôt un premier break, qu’il n’a pas tenu jusqu’au bout. Mais le deuxième, à trois partout, a été le bon. Le Belge a même conclu sur la mise en jeu de son adversaire. Troisième set, Joachim Gérard, 6/3. Jeu, set, et match.

Et nouvelle finale en Grand Chelem, quelques mois après celle perdue de justesse à Roland-Garros. "Jo" retrouvera un autre Britannique en face de lui, Alfie Hewett, qu’il avait battu la semaine dernière, en tournoi de préparation. En demi-finale, Hewett a battu le numéro un mondial, le Japonais Shingo Kunieda.

Le Brabançon va donc disputer une troisième finale, en simple, dans un tournoi majeur. Il a perdu les deux premières.