Open d'Australie : Joachim Gérard a gagné son premier titre du Grand Chelem en simple

Il y aura bien, pour toujours, un Belge au palmarès de l’édition 2021 de l’Open d’Australie (et peut-être deux, Elise Mertens est en finale du double). Joachim Gérard a gagné le tournoi de tennis en fauteuil, en battant Alfie Hewett 6/0-4/6-6/4. Il tient enfin son premier titre en Grand Chelem, un rêve après lequel il courait depuis des années.

Appliqué, concentré, serein, il a dans un premier temps affolé le score en finale, face au Britannique. Le numéro quatre mondial a mené 6/0-4/0 face au numéro trois mondial. Il s'est même procuré une balle de 5/0, service à suivre. On a bien cru qu'il allait s'imposer sans perdre le moindre jeu...

Mais l'adversaire s'est rebellé, et le doute s'est (peut-être) immiscé. Alfie Hewett s'est mis à beaucoup mieux jouer, et il a rattrapé son retard. De 0/4, il est passé à 4/4, puis 5/4. Il s'est procuré quatre nouvelles balles de break, qui étaient des balles de set. Et il a égalisé à un set partout.

Tout était à refaire, mais en plus compliqué, parce que Hewett était maintenant en confiance. Le Belge n'a pas lâché prise. Il a réussi le break dans la manche décisive, et il l'a gardé. Quatre premières balles de match, à 5/3, n'ont pas suffi. La septième était la bonne, quelques instants plus tard. Un immense cri de joie a retenti à Melbourne.

Joachim Gérard disputait sa troisième finale en simple dans un tournoi du Grand Chelem, la deuxième de suite après celle de Roland-Garros, l’automne dernier. A ce moment-là, il avait été battu de justesse par Alfie Hewett lors du dernier match.

Le Brabançon vient donc de gagner l’un des plus beaux trophées de sa carrière. Il avait déjà, notamment, remporté quatre Masters, et une médaille de bronze aux Jeux Paralympiques.