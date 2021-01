Open d’Australie : Greet Minnen qualifiée pour le tableau final, Bonaventure et Zanevska échouent

Quatre joueuses Belges participeront à l’Open d’Australie prévu du 8 au 21 février prochain. Greet Minnen s’est en effet qualifiée pour le tableau final du tournoi du 1er tournoi du Grand Chelem de l’année lors du tournoi de qualifications qui se tenait à Dubaï cette semaine.

Lors du dernier tour des qualifications, la droitière de 23 ans s’est imposée en trois sets (6-2, 3-6 et 6-4) face à la Russe Varvara Lepchenko (WTA 181). Minnen pourra ainsi disputer un quatrième tournoi majeur consécutif après ses participations à l’Open d’Australie, à l’US Open et à Roland-Garros l’an dernier.

En Australie, elle complétera la délégation belge dans le tableau féminin avec Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) et Kirsten Flipkens (WTA 86) déjà qualifiées grâce à leur classement mondial. La participation de cette dernière reste toutefois entre parenthèses après sa blessure au "ligament talo-fibulaire antérieur" lors du tournoi d’Abou Dhabi.

Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska sont quant à elles passées très près de la qualification mais ne sont pas parvenues à passer le dernier obstacle. Bonaventure (WTA 122) s’est inclinée en deux sets 6-4, 7-5 contre la Russe Valeria Savinykh (WTA 225) en 1h34. La Stavelotaine de 26 ans devra donc patienter pour jouer le 4e tournoi du Grand Chelem de sa carrière après l’Open d’Australie (2019), Wimbledon (2019) et US Open (2020).

Maryna Zanevska (WTA 252) a quant à elle perdu 6-4, 7-6 (11/9) contre la Canadienne Rebecca Marino (WTA 312) en 1h49. Sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.

Enfin, on notera que Marie Benoit (WTA 237), également engagée dans ces qualifications avait été battue au 2e tour par la 132e mondiale Elisabetta Cocciaretto 6-4 et 7-6 (7/2).