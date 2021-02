Open d'Australie : Goffin battu malgré quatre balles de match : "Je n'ai pas réussi à fermer la porte"

David Goffin a été éliminé dès le premier tour à l’Open d’Australie. Malgré quatre balles de match, le Liégeois s’est incliné 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) et 6-3 contre l’Australien Alexei Popyrin.

David Goffin a vécu une terrible désillusion, mardi à Melbourne, sous la forme d’une élimination au premier tour à l’Open d’Australie. Sur le court N.3, le Liégeois, 30 ans, s’est ainsi incliné face à Alexei Popyrin. Bénéficiaire d’une wild card, le 114e mondial a réalisé un exploit : se qualifier au second tour au terme d’une rencontre rocambolesque de 3h43, qu’il a achevée sur une jambe avec des crampes après avoir sauvé quatre balles de match !

"Je suis déçu évidemment, surtout au vu de la tournure des événements. Je savais que ce ne serait pas évident et que c’était le genre de match que je devais gagner pour engranger de la confiance et jouer de mieux en mieux par la suite. Car mon niveau à l’entraînement est là. Maintenant, il faut arriver à transférer ça de l’entraînement au match. Il y a toujours des tensions au premier tour et tout était quasiment fait jusqu’à la balle de match. Mais c’est le tennis. Tout n’était pas fluide, je me suis accroché et j’ai fait ce qu’il fallait jusqu’au moment de devoir gagner le dernier point. Ensuite, malheureusement, je n’ai pas réussi à fermer la porte. C’est le tennis. Les choses peuvent tourner vite. À la fin, j’ai même eu quelques crampes, tellement j’essayais d’être alerte sur mes jambes. Voilà. Le sport est parfois cruel" a expliqué David Goffin à l’issue de sa défaite.

Et le joueur d’ajouter sur les points positifs : "Je vais m’accrocher à mon niveau de jeu à l’entraînement. Je sais qu’il ne me manque pas grand-chose et je suis tout près de rejouer mon meilleur tennis. On va s’accrocher et rester positif et dialoguer avec mon coach pour voir la suite. Tout est lié. Lorsque je rentre plus dans le terrain, ça coule des deux côtés, mais parfois je recule."