Open d'Australie : Elise Mertens souffre, mais se qualifie pour le troisième tour

Elise Mertens n'était que moyennement satisfaite de son premier tour, alors qu'elle n'avait perdu que quatre jeux face à la Canadienne Leylah Fernandez. Cette fois, elle doit être carrément mécontente de sa prestation, en tout cas pendant la première manche. Elle a franchi le deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis, et c'est le plus important. Elle a battu la Chinoise Lin Zhu, 94e mondiale, 7/6(8)-6/1, mais le set initial a failli très mal tourner.

La Belge, 16e mondiale a réussi le break à trois reprises, mais elle a chaque fois cédé sa mise en jeu dans la foulée. Et les deux dernières fois, elle servait pour la gain du set. Nerveuse, perturbée par le vent, elle a perdu le rythme, commettant deux doubles fautes à 5/4, et une autre à 6/5.

Dans le tie-break, elle s'est encore fait peur, et elle a été obligée de sauver deux balles de sets avant de s'en sortir.

Le deuxième set a été plus rapide, et plus rassurant. La seizième joueuse mondiale a réussi le break dès le deuxième jeu. Et cette fois, tout s'est beaucoup mieux passé, et elle s'est rapidement envolée vers la victoire.

La prochaine adversaire d'Elise Mertens sera la Suissesse Belinda Bencic.