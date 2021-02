Open d'Australie : Elise Mertens s'impose contre Alison Van Uytvanck en double

Elise Mertens, avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, s'est imposée face à Alison Van Uytvanck, accompagnée de la Suédoise Cornelia Lister, au premier tour du double féminin à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, ce mercredi à Melbourne.

Après avoir remporté le premier set 6-3, Van Uytvanck et Lister ont dû courber l'échine face à Mertens et Sabalenka qui s'imposent finalement 3-6, 7-5, 6-4 en 2h21. Au deuxième tour, Mertens et Sabalenka, deuxièmes têtes de série en double, affronteront la paire composée de l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale en simple, et l'Américaine Jennifer Brady.

Mertens (WTA 16) et Van Uytvanck (WTA 67) sont les deux seules joueuses belges encore en lice à Melbourne et disputeront leur match du deuxième tour jeudi. Mertens affrontera la Chinoise Lin Zhu (WTA 94) tandis que Van Uytvanck sera opposée à la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 28).