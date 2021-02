Open d'Australie : Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont gagné le titre en double

Open d'Australie : Elise Mertens après la victoire en double - Tennis - Open d'Australie - Elise... Voilà un deuxième titre à l'Australian Open dans le clan belge, après celui de Joachim Gérard dans le tournoi de tennis en fauteuil. Et voilà une deuxième victoire pour Elise Mertens dans un tournoi du Grand Chelem, après l'US Open 2019. La joueuse belge et sa partenaire habituelle, la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série numéro 2 de l'épreuve, ont battu les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série numéro 3. Elles se sont imposées en deux sets, 6/2-6/3. Un 2e titre en Grand-Chelem qui devrait d'ailleurs être le dernier pour le duo. Les deux joueuses viennent en effet d'annoncer en conférence de presse que Sabalenka arrêtait le double en Grand Chelem, pour mieux se consacrer au simple. Elles vont cependant encore jouer d’autres tournois mais plus combattre ensemble lors des Majeurs. Mertens va donc devoir se trouver une nouvelle partenaire, elle qui veut continuer de jouer en double en Grand Chelem. Petit bonus très appréciable pour les gagnantes, elles deviennent toutes les deux numéros un mondiales. Elise Mertens est donc la troisième numéro un mondiale de l'histoire du tennis belge, après Kim Clijsters et Justine Henin. Cette fois, c'est en double, mais c'est toujours bon à prendre...