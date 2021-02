Open d'Australie : Djokovic remporte un long duel contre Zverev et se qualifie pour les demies

Novak Djokovic a franchi l'obstacle constitué par l'Allemand Alexander Zverev en quarts de finale du simple messieurs de l'Open d'Australie de tennis, mardi soir à Melbourne. Le Serbe, N.1 mondial, octuple vainqueur de ce premier tournoi du Grand Chelem, dont il est double tenant, a éliminé le 7e joueur mondial (6e tête de série) en quatre sets : 6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6). La rencontre a duré 3h30.

Djokovic sera opposé en demi-finales au très inattendu Aslan Karatsev. Le Russe, 114e mondial, est devenu le 5e joueur de l'ère Open issu des qualifications à atteindre les demi-finales dans une épreuve du Grand Chelem. Qui plus est, le joueur de 27 ans n'avait jamais disputé de Grand Chelem jusqu'ici. Mardi, il a bénéficié de la blessure au dos du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21/N.18) et s'est imposé en quatre manches : 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Le "Djoker" va disputer à 33 ans sa 9e demi-finale "Down Under". Il a gagné les huit premières et s'est ensuite toujours emparé de la Norman Brookes Challenge Cup, le trophée offert au vainqueur final (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020). Il s'agira aussi de la 39e demi-finale de "Nole" dans un des quatre tournois majeurs.

Djokovic, qui souffre des abdominaux depuis son seizième de finale remporté difficilement en cinq sets contre Taylor Fritz, a alterné le bon et le moins bon mardi. Il a d'abord perdu le premier au tie break. Après avoir égalisé à une manche partout, sa situation semblait mal engagée dans le 4e set quand le jeune Allemand de 23 ans mena 1-4. C'est alors que le Serbe a redressé de manière spectaculaire la situation. Il a aligné cinq jeux et pris le set à son compte : 6-4.

Zverev fut loin de s'écrouler. Il fila à 0-3 dans la manche suivante. Djokovic n'avait visiblement pas envie d'aller au 5e set. Il combla à nouveau son service de retard (3-3), sauva deux balles de break pour rester à hauteur (4-4) et une balle de set à 5-6, avant d'émerger quand cela comptait le plus : sur sa seconde balle de match dans le jeu décisif.