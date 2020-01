Open d'Australie : David Goffin se fait très peur face à Herbert mais s'en sort en cinq sets

David Goffin (ATP 11) a eu chaud mais est tout de même sorti vainqueur du duel qui l’opposait à son ami, le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 64), jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie sur le score de 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3 au bout de 3h06 de match.

Le Liégeois a dominé les deux premiers sets 6-1 puis 6-4 en négociant parfaitement la première heure de match. Mais alors qu’on le croyait parti pour un succès facile en trois sets, il a commencé à faiblir.

A 4-4 dans le troisième set, Goffin a manqué une balle de break que lui avait offerte Herbert avant de perdre son service dans la foulée et d’offrir le set à son adversaire.

Très fautif au service (12 double fautes !), Goffin a laissé filer le quatrième set assez rapidement (6-1). Pris en charge par son kiné avant le début du 5e set, le N°1 Belge s’est quelque peu ressaisi en fin de rencontre. Malgré deux services perdus, il est parvenu à émerger et à terminer sur un 6-3.

Au prochain tour, Goffin affrontera le Russe Andrey Rublev (ATP 16), vainqueur en trois sets face au Japonais Yuichi Sugita (ATP 91).

A 22 ans, le Moscovite est l'homme en forme en ce début de saison avec des victoires à Doha et à Adelaïde, ses 3e et 4e titres en carrière. Il a aussi gagné à Umag (terre battue) en 2017 et à Moscou (salle/dur) en 2019.

Son meilleur résultat à Melbourne est un 3e tour en 2018. Il a été battu dès le 1er tour l'an dernier.

Rublev a gagné son seul duel contre Goffin. Il s'est joué en 1/8e de finale de l'US Open en 2017 (7-5, 7-6 (7/5), 6-3). Ce quart de finale à Flushing Meadows reste à ce jour le meilleur résultat du Russe en Grand Chelem.