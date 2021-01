Open d'Australie : "David Goffin prend à nouveau du plaisir sur le court"

Plus que quelques jours de patience, avant la délivrance. A la fin de la semaine, les joueurs et les joueuses de tennis présents à Melbourne (et à Adélaïde) pourront sortir de leur quarantaine de quatorze jours, imposée par les autorités australiennes.

Ce sera un énorme soulagement pour les septante-deux "confinés stricts", qui vont enfin pouvoir reprendre le chemin des courts, et commencer leurs entraînements pour leur tournoi de préparation à l’Australian Open, puis pour l’Australian Open lui-même.

Pour les autres, ceux qui peuvent déjà s’entraîner cinq heures par jour sous surveillance, ce sera le retour de la liberté presque totale, avec promenades en ville et sorties au restaurant autorisées.

David Goffin fait partie de ceux qui ont le droit de fouler les courts de Melbourne Park, depuis quelques jours. Et il travaille, avec son nouveau coach, Germain Gigounon, pour retrouver son meilleur niveau. Pour retrouver, aussi, la motivation et le plaisir du jeu, qu’il avait perdus à la fin de la saison dernière. On a vu, au tournoi d’Antalya, que tout allait déjà beaucoup mieux pour lui.

Et, malgré les difficultés d’une quarantaine, tout se passe bien à Melbourne. Germain Gigounon le confirme. "Ce n’est ni simple, ni habituel. Les conditions sont bizarres. Les sorties quotidiennes de cinq heures sont très strictes, très réglementées. On ne voit quasiment personne, tout est fait pour que les joueurs ne se croisent pas".

Le travail se fait sur le terrain, mais aussi dans la chambre d’hôtel. "David ne peut sortir qu’avec une seule personne à la fois. Deux jours sur trois, c’est moi. Et un jour sur trois, c’est Fabien Bertrand, son préparateur physique. Un jour, cela a même été Stéphanie, la fiancée de David, qui n’avait pas encore eu l’occasion de quitter sa chambre. David et Fabien ont trouvé des astuces pour travailler physiquement, quand ils ne sont pas tous les deux à Melbourne Park. Soit cela se fait par vidéo, soit ils se retrouvent à l’hôtel, puisque leurs chambres communiquent. On ne s’en sort pas trop mal, compte tenu des conditions."

Le plaisir et un esprit combatif avant tout

Que peut-on attendre de David Goffin, lors de la tournée australienne ? "Il a de nouveau envie, et je le sens plus épanoui, et plus heureux d’être en tournoi. Après ses problèmes de l’an dernier, il est à nouveau motivé, et il prend du plaisir à être sur le court. Cela se voit déjà aux entraînements. Tout cela aura-t-il de belles conséquences sur ses résultats ? C’est difficile à dire. On n’a pas voulu se fixer trop d’objectifs, sur le début de saison. Parce qu’il n’a pas encore joué beaucoup de matches, et que nous n’avons que peu de points de repère. Ce que j’espère simplement, c’est le voir se battre, s’accrocher. Le voir content de jouer. Je crois qu’à ce niveau-là, il est dans le bon."

Les deux hommes sont amis depuis toujours. Leur relation a évolué, depuis deux mois. Un entraîneur et son joueur forment un duo à part, et peuvent éventuellement être amenés à ne pas toujours être d’accord. "On se l’est promis, David et moi, avant de s’engager l’un avec l’autre. On se dira tout ce qu’il faut se dire, même quand ce ne sera pas facile. Et c'est déjà le cas. Quand ce qu’il propose à l’entraînement n’est pas terrible, je n’ai pas peur de le lui dire. Quand il sent moins la balle, il le dit aussi. Il n’y a pas de tabous entre nous. Et mon côté 'cash' le soulage aussi. Je ne dois pas me 'vendre' auprès de lui, en lui disant que tout est bien quand ce n’est pas vrai. Il me connaît, je le connais. On a toujours été honnêtes l’un envers l’autre, et on continue à l’être".