Open d’Australie – David Goffin : "Mon genou va bien, et je pourrai y aller à fond pour mon premier tour"

Ce sera un match difficile. Il commence plutôt bien l’année. Il a bien joué en ATP Cup et au tournoi de Sydney. Je m’attends à un match assez physique. Il y a toujours beaucoup d’échanges, avec lui. Il fait beaucoup jouer. Dès qu’il peut, il essaye d’être offensif et de venir au filet. Il neutralise bien avec son slice, et il coupe un peu la cadence. Cela ne va pas être facile. On a souvent fait des bons matches, l’un contre l’autre. Le dernier, je l’avais perdu à Monte-Carlo, en ayant eu pas mal d’occasions. Il faudra que je sois patient dans les échanges, mais sans le laisser trop jouer.

Jusqu’à mardi, je vais y aller crescendo. Je ne vais pas faire n’importe quoi, c’est certain. Je ne m'entraîner qu'une fois lundi, comme toujours à la veille d’un Grand Chelem. Encore une fois pendant une heure, mais ce sera plus intense qu’aujourd’hui. Et je pense pouvoir y aller à fond pendant mon match.

J’ai eu un peu peur là-bas, parce que j’ai eu des douleurs soudaines. J’ai dû faire un faux mouvement, je ne sais pas. J’ai une petite élongation à l’arrière du genou. Mais ça va, finalement. Je viens d’essayer à nouveau de jouer au tennis, pendant une petite heure. Et tout s’est bien passé, je n’ai ressenti aucune douleur. J’aurai encore l’occasion de m’entraîner demain, et cela devrait être bon pour mon match de mardi.

David Goffin est prêt pour l'Australian Open © AFP or licensors

Dans quel état d’esprit êtes-vous après avoir tourné la page d’une année 2021 compliquée ?

Du côté "moral", cela va vraiment bien. Je revenais bien, avec mes deux victoires à Sydney, et un très bon match contre Kudla. J’étais bien mentalement, dans ce tournoi-là. C’est dommage, ce petit coup d’arrêt contre Murray. Je me sentais beaucoup mieux sur le terrain, en tout cas. Ca repartait vers l’avant, et j’espère que ce sera encore le cas contre Evans.

Vous n’êtes pas inquiet à l’idée de devoir peut-être jouer quatre ou cinq sets ?

Non, ma condition physique est bonne. J’ai beaucoup travaillé duré la présaison. Je me sentais vraiment bien. J’ai enchaîné des grosses séances, du tennis et du physique. Je suis confiant à ce niveau-là. Et je suis rassuré, par rapport à mon genou. En plus, on n’annonce pas de fortes chaleurs pour mon match de mardi.

Et les conditions sanitaires à Melbourne sont-elles encore strictes ?

Cela n’a plus rien à voir avec l’année dernière, ça c’est sûr. Ils viennent de réduire de moitié la capacité des tribunes. Mais sur le site, une fois qu’on a bien été testé, on vit quasiment normalement. On a été testés plusieurs fois en arrivant, et maintenant c’est fini, si on n’a pas de symptômes et qu’on n’est pas cas contacts.