Open d'Australie : David Goffin a été éliminé dès le premier tour

David Goffin a été battu dès le premier tour de l’Open d’Australie de tennis, par le jeune Australien Alexei Popyrin. Le 15e mondial s’est incliné face au 113e mondial, en cinq sets, 3/6-6/4-6/7-7/6-6/3.

Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est un grand nombre d’occasions manquées. On sait que chaque match est devenu difficile, pour David Goffin, depuis quelques mois. Et on sait que le joueur belge court toujours après son meilleur tennis, fluide et efficace.

Et on sait qu’il doit absolument gagner des matches, pour retrouver sa confiance. Dans cette rencontre, on a vu ce qui peut arriver à un joueur qui n’a pas cette pleine confiance. Goffin a laissé passer énormément d’occasions. Il a eu quatre balles de match dans le quatrième set, à deux moments différents. Il a laissé passer deux fois sa chance à 5/4, sur son service (il menait 40/15), puis deux autres fois dans le jeu décisif (il menait 6/4). Popyrin, lui, bien soutenu par le public australien, a réussi à conclure la quatrième manche, à sa deuxième balle de set.

On pensait que tout irait mieux au début du set décisif, quand David Goffin a rapidement mené deux jeux à zéro. Mais là non plus, il n’a pas conservé cet avantage. Il a même perdu son service deux fois de suite, il a été mené 2/3, et il a été obligé de courir après le score.

Et le score, il ne l’a jamais rattrapé.

Ecoutez David Goffin...