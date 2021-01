Open d'Australie : Carnet de route d'un joueur en quarantaine, épisode 5 (la fin)

Et c’est le jour de la fête nationale, aussi, en Australie, "Australia Day". Pendant que nous étions sur le court, j’entendais les clameurs du public, venant d’un stade de football, juste à côté. C’était très bizarre, parce qu’on n’a plus l’habitude de cela, en Europe, avec les huis clos. Je ne dirais pas que c’était choquant, mais c’était très surprenant. Et on a eu droit à quelques feux d’artifice, par ci, par là. C’était un bon petit moment.

La distanciation sociale est toujours bien respectée - © Joachim Gérard

Mercredi 27 janvier – jour 13 de la quarantaine

C’est une journée particulière pour moi. C’était l’anniversaire de mon papa. Et puis, je suis parrain pour la première fois. L’un de mes meilleurs amis, avec qui j’ai fait mes études, est devenu papa d’un petit Charlie. Et j’ai l’honneur d’avoir été choisi comme parrain. Cela me permettra de "m’entraîner", avant, un jour, d’avoir mes propres enfants.

Go, go, go

Aujourd’hui, j’ai croisé David Goffin pour la première fois. Il faut que je vous explique ce que veut dire "croisé", en cette période de crise sanitaire. Je me suis entraîné toute la semaine sur un petit court, à côté du "John Cain Arena", l'un des trois grands stades de Melbourne Park. C’est là que David frappait ses balles. Et nous nous sommes vus, à l’endroit où les joueurs programmés dans ce coin-là prennent leur lunch. Lui et son entraîneur, Germain Gigounon, ont voulu nous dire bonjour, à mon coach physique et à moi. Mais au moment où ils ont tenté de nous faire un "check", la sécurité est intervenue, avec un "no, no, no, go, go, go".

Ces derniers temps, j’ai eu l’occasion de parler plusieurs fois avec David sur les réseaux sociaux, et j’aurais trouvé chouette de pouvoir le faire cette fois en vrai, et au calme. On n’a pas souvent l’occasion de se voir en tournois, et j’aurais aimé un peu profiter de ce moment. Dommage. On était si proches, et si loin à la fois. J’espère que ce n’est que partie remise, et que je pourrai le voir quand je reviendrai sur le site, dans deux semaines.