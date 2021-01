Open d'Australie : Carnet de route d'un joueur en quarantaine, épisode 3

Et donc, aujourd’hui, je peux enfin réutiliser cette raquette que je n’ai pas touchée depuis une semaine. C’est le premier jour de "frappes", le premier jour sur le terrain, et cela fait du bien. On a de la chance, il fait beau, mais pas trop chaud, à Melbourne.

Je ne fais pas partie des septante-deux joueurs et joueuses considérés comme "cas contacts", et tenus à un isolement strict pendant deux semaines. Je peux donc maintenant sortir cinq heures par jour, pour aller m’entraîner, tennistiquement et physiquement. Mais hier, je l’avais raconté, la séance sur le court avait été annulée.

Demain, cela fera une semaine que je suis là. Les premiers jours ont été durs. C’était au moment où on ne pouvait pas sortir du tout, et quand l’organisation connaissait des problèmes logistiques, dont nous faisions les frais. Depuis que je peux quitter ma chambre, je trouve qu’une étape a été franchie. Finalement, cinq heures de sortie sur une journée, c’est beaucoup. Pour le reste, on mange, on se prépare, on s’échauffe à l’hôtel, et le temps passe assez vite. Là, cela commence à ressembler à ce que certains joueurs font, en temps "normal", lors de leurs journées d’entraînement en Grand Chelem. Il y en a beaucoup qui ne font rien d’autre qu’aller au club, passer du temps sur le court, manger, et repartir. Donc depuis que l’on peut sortir, les journées sont bien chargées, et on ne voit pas le temps passer.

Cela va dans le sens du mail que nous avions reçu dès notre arrivée, et qui nous proposait des loisirs en ligne. Il y avait, par exemple, des visites virtuelles de la ville et des musées. Ce n’est pas que cela ne m’intéresse pas, mais je préfère attendre de faire ces visites en vrai, avec ma compagne, si elle vient un jour à Melbourne. Il y avait aussi des mots croisés, mais ce n’est pas vraiment mon truc, surtout en anglais. Et il y avait des Sudoku. Je n’ai pas fait cela non plus, même si j’en suis friand. Mais je préfère en faire à distance avec ma compagne. Elle m’envoie la photo d’une grille, et on la commence en même temps. Elle sait que j’aime ça, et sans me vanter, je mets cinq fois moins de temps qu’elle pour en venir à bout.

Gustavo Fernandez et Joachim Gérard - © Joachim Gérard

Vendredi 22 janvier – jour 8 de la quarantaine

Avant-hier, quand j’étais monté sur un court pour la première fois depuis mon arrivée en Australie, je ne m’étais pas tellement amusé. Hier, cela allait mieux. Et aujourd’hui, cela va beaucoup mieux. C’est l’inverse pour mon partenaire d’entraînement, l’Argentin Gustavo Fernandez. On dirait des vases communicants. Moi, je monte en puissance, et lui baisse un peu. Et physiquement, tout va bien aussi, pour moi.

Après avoir passé quatre jours enfermé, sans rien faire, à part quelques étirements dans la chambre, on ne peut pas espérer tout de suite être à son meilleur niveau, c’est normal. Chaque entraînement supplémentaire me fait du bien, et me permet de remettre la machine en route. On peut me dire que je suis un diesel. Je me sens de mieux en mieux, et les sensations sont meilleures chaque jour. J’espère que cela va continuer jusqu’au premier tournoi.

Deux et deux font quatre

A partir de demain, on le sait depuis longtemps, tous les joueurs pourront s’entraîner avec plus de monde. Pendant la première semaine, chaque "cohorte", comme l'appellent les organisateurs, était composée de deux joueurs, toujours les mêmes, et deux membres des équipes, un pour chaque joueur. Pendant la deuxième semaine de la quarantaine, deux cohortes vont se regrouper, et les mini-bulles vont s’élargir. Je vais dorénavant pouvoir aussi m’entraîner avec les deux joueurs français, Nicolas Peifer et Stéphane Houdet. On va discuter avec eux, pour savoir qui joue avec qui, lors de tel ou tel entraînement. Et on devra le spécifier à l’organisation du tournoi.

A bientôt, pour la suite, et la fin, de notre quarantaine…

Joachim Gérard

