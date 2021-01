Open d'Australie : Benoit, Minnen et Zanevska au 2e tour des qualifications, Bemelmans éliminé

Marie Benoit, Greet Minnen et Maryna Zanevska se sont qualifiées pour le deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées à Dubaï aux Emirats arabes unis à cause de la pandémie de coronavirus, lundi. Lara Salden et Ruben Bemelmans ont, par contre, été éliminés.



Marie Benoit (WTA 237) a enregistré une victoire expéditive face à l'Australienne Seone Mendez (WTA 277). Elle ne lui a laissé que deux petits jeux (6-0, 6-2).



Minnen, 110e joueuse mondiale et troisième tête de série des qualifications, s'est 6-4, 6-4 en 1h15 face à l'Australienne Alexandra Bozovic (WTA 454), invitée.

Au deuxième tour, la Campinoise affrontera la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175) qui a pris la mesure de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 198) au premier tour.



Zanevska, 252e joueuse mondiale, l'a emporté 6-3, 6-2 en 1h26 face à la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 193).Au deuxième tour, la joueuse d'origine ukrainienne affrontera la Tchèque Tereza Martincova, 120e joueuse mondiale et tête de série N.11 des qualifications.



Salden, 246e joueuse mondiale, a été battue en trois sets 6-2, 5-7, 3-6 en 2h10 par l'Australienne Olivia Gadecki (WTA 1032), bénéficiaire d'une wildcard.



Bemelmans, 225e joueur mondial, s'est incliné en trois sets 4-6, 7-5, 3-6 en 2h30 contre l'Australien Andrew Harris (ATP 232).

Dimanche, Ysaline Bonaventure (WTA 122) s'était déjà qualifiée pour le deuxième tour des qualifications après sa victoire face à la Serbe Natalija Kostic (WTA 191).