Open d'Australie : Au cœur de la quarantaine - épisode 1

Ce que les joueurs et joueuses de tennis affrontent en Australie est bien sûr tout à fait "acceptable". Tout le monde va bien, et a la chance de bientôt pouvoir exercer son métier, raquette à la main.

Des qualifications à 12.000 kilomètres du site d’un tournoi, et pratiquement un mois avant le début d’un Grand Chelem. Des joueurs de tennis enfermés, surveillés, et placés sous haute sécurité, une fois arrivés à Melbourne. Des plateaux-repas posés devant la porte des chambres d’hôtel. Des entraînements interdits, à trois semaines du premier rendez-vous important de la saison. Ce qui se passe en ce moment aux Antipodes est inédit et fou. Mais depuis l’apparition du coronavirus, ce qui est inédit et fou est pratiquement devenu la norme.

Nous ne sommes pas arrivés dans l’aéroport principal, mais dans la zone des jets privés. C’était très spécial, parce que tout était vide. Nous avons fait toutes les démarches administratives, la prise de température, le lavage des mains, le changement de masque, la récupération des bagages, dans un hangar. C’était bizarre, parce que d’habitude on se balade dans un terminal très animé, on va chercher les valises à notre aise, et on rejoint nos navettes. Cette fois, on a été mis dans des bus, toujours loin les uns des autres, pour respecter la distanciation sociale. Et nous sommes partis en direction de nos hôtels respectifs.

C’est la fin d’un long périple, commencé mercredi, dans l’Eurostar, entre Bruxelles et Londres. Nous avons ensuite pris un vol pour Abu Dhabi, et un autre vers Melbourne. Je dis "nous", parce que je voyage avec mes deux entraîneurs. Il y a mon coach tennis, Damien Martinquet , et mon entraîneur physique, Quentin Verriest .

Le hangar pour les contrôles, à l'aéroport de Melbourne - © Joachim Gérard

Nous avions atterri à 6 heures du matin, et nous sommes arrivés à l’hôtel à 9 heures. La sortie de l’avion (plus lente que d’habitude), et les démarches, tout cela a pris trois fois plus de temps que les années précédentes. Cela montre bien toutes les précautions prises par les organisateurs.

Sur la route vers l’hôtel, je n’ai pas vu beaucoup de monde dans les rues. Et les gens n’étaient en général pas masqués. On sent que la vie est plus normale que chez nous. Ici, la crise a été très bien gérée. Et on comprend bien pourquoi ils nous imposent toutes ces mesures. Ils ne veulent pas que leurs efforts soient anéantis par l’arrivée de tous ces voyageurs étrangers.

Mon "chez moi" pendant deux semaines

Au moment où j’entre dans ma chambre, au onzième étage du Grand Hyatt de Melbourne, je me dis : "OK, c’est parti pour quatorze jours, il va falloir mordre sur sa chique". J’ai reçu un papier, disant que le 29 janvier, à midi, je serais libéré. En attendant, voici donc mon lieu de vie.

Ma chambre ne sera pas visitée, donc pas nettoyée, pendant la quarantaine. A moi de faire le travail des femmes de ménage, et de la garder "habitable".

J’ai pris possession de l’endroit, à mon aise. Je me suis d’abord couché sur mon lit un petit temps, après ce long voyage de plus de vingt-quatre heures. Et j’ai un peu profité de la vue, par ma fenêtre…