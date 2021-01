Open d'Australie : Arthur De Greef éliminé au 1er tour des qualifications

Arthur De Greef avant les qualifications de l'Australian Open - Tennis - Australian Open - Arthur... Les qualifications de l’Australian Open commencent ce dimanche. A Doha pour les messieurs, et à Dubaï pour les femmes. C’est la première fois que les qualifications d’un Grand Chelem ont lieu si loin du site du tournoi (près de 12.000 km), et si longtemps avant les matches du tableau final (le rendez-vous à Melbourne est fixé au 8 février). Huit Belges participent à ces qualifications : Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Ysaline Bonaventure, Greet Minnen, Lara Salden, Maryna Zanevska, Marie Benoit.Arthur De Greef est un cas unique : il va jouer à Doha, tout en gardant un oeil plus qu’attentif à ce qui va se passer à Dubaï. Parce que ces dernières semaines, il a joué le rôle de coach pour Ysaline Bonaventure. Joueur, bientôt ex-joueur, entraîneur, futur entraîneur, quel est le statut d’Arthur De Greef ? Pour le savoir, autant lui poser la question…