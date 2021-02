Open d'Australie : Alison Van Uytvanck battue au deuxième tour

Alison Van Uytvanck a été éliminée au deuxième tour de l’Open d’Australie de tennis, par la Kazakhe Yulia Putintseva, 6/4-1/6-6/2.

On a cru l’exploit possible, pour la joueuse belge, 67e mondiale, face à une adversaire beaucoup mieux classée qu’elle, 28e à la WTA. Van Uytvanck a plutôt bien joué dans la première manche, a très bien joué dans la deuxième, et avait bien entamé la dernière.

Mais son rythme a été cassé, semble-t-il, quand Putintseva, à 2/1-40/40, a eu besoin d’une longue pause, pour changer ses lacets. La Belge a perdu sa mise en jeu quelques instants plus tard, et n’a plus jamais réussi à revenir dans la rencontre.

Des sept Belges en compétition dans les tableaux de simple, il ne reste donc plus qu’Elise Mertens, après deux tours.