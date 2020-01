On ne jouera plus ce mercredi à Melbourne à cause de la pluie, Coppejans qualifié pour le 2e tour

Portrait de Steve Darcis - Tennis - 15/10/2019 Steve Darcis va ranger sa raquette après seize années sur le circuit professionnel. Le "Shark", comme on le surnomme, annoncera sa décision à Anvers, là où il dispute l’European Open. Il devrait raccrocher au début de l’année 2020. A 35 ans, Steve a décidé de quitter les courts alors qu’il est actuellement classé 177e au classement ATP. En seize années, il a remporté neuf titres et disputé deux finales de Coupe Davis. Il a atteint à deux reprises les seizièmes de finale en grand chelem, à Roland-Garros en 2011 et plus récemment à l’Open d’Australie en 2017. L’une de ses victoires les plus emblématiques remonte à 2013 lorsqu’il a battu Rafael Nadal au 1er tour à Wimbledon. Une carrière entachée de blessures à répétition qui ont malgré tout fait de lui un joueur au caractère en béton. Une histoire d’amour aussi, avec la Coupe Davis et son public… Parce que pour bon nombre de Belges, Steve est et restera Monsieur Coupe Davis.