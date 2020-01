Muguruza se joue de Simona Halep et s’offre une première finale à Melbourne face à Kenin

Garbine Muguruza (WTA 32) s’est qualifiée pour la finale de l’Open d’Australie. Jeudi à Melbourne Park, l’Espagnole a battu la Roumaine Simona Halep (WTA 3/N.4) sur le score de 7-6 (10/8), 7-5 après une bataille de 2h05 de match.

Muguruza a profité de sa puissance au service, passant notamment 10 aces, pour dépasser Halep. Muguruza, lauréate à Roland-Garros (2016) et Wimbledon (2017), n’avait jamais franchi le cap des quarts de finale à Melbourne Park.

Intense et riche en rebondissements, la rencontre s’est décidée sur des détails. Mais Muguruza, 7 titres sur le circuit, menée dans le second set, a mieux négocié les points importants que la Roumaine afin d’inverser la tendance. "Je n’ai jamais pensé être derrière au score. Je me suis juste dit + Continue + ", a-t-elle déclaré sur le court de la Rod Laver Arena juste après sa victoire.

Muguruza pourrait devenir la première joueuse non-tête de série à remporter un tournoi majeur depuis le sacre surprise de la Lettonne Jelena Ostapenko à Roland-Garros 2017. Elle serait la troisième à signer pareille performance aux antipodes après l’Australienne Chris O’Neil (1978) et l’Américaine Serena Williams (2007). "J’ai abordé ce tournoi en prenant les jours comme ils venaient. Je suis vraiment impatient de disputer cette finale. J’ai déjà effectué une bonne partie du chemin et il reste un match samedi", a ponctué la native de Caracas.

L’Espagnole de 26 ans, battue par Serena Williams en finale de Wimbledon en 2015, défiera Sofia Kenin (WTA 15) samedi. L’Américaine s’est qualifiée en début de journée, sous une forte chaleur, en battant la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty 7-6 (8/6) 7-5. Kenin, 22 ans, disputera la première finale en Grand Chelem de sa carrière.

Les deux joueuses tenteront de succéder à la Japonaise Naomi Osaka, battue au 3e tour par la pépite américaine Coco Gauff.