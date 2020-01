Minnen et Coppejans rejoignent le dernier tour des qualifs à Melbourne

Kimmer Coppjans et Greet Minnen se sont qualifiés pour le troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem.



Coppejans, 158e joueur mondial, s'est imposé 7-6 (7-3), 6-3 face au Canadien Brayden Schnur (ATP 103). Le match a duré 1h33.



Dans sa carrière, Coppejans, 25 ans, n'a participé qu'à un tournoi du Grand Chelem : Roland-Garros. En 2015 et 2019, il a à chaque fois été sorti au premier tour. Afin de rejoindre le tableau final à Melbourne pour la première fois de sa carrière, Coppejans devra franchir un dernier obstacle, représenté par l'Américain Christopher Eubanks (ATP 220).



Greet Minnen s'est, elle aussi, hissée au dernier tour des qualifs. La 119e joueuse mondiale a battu la Chinoise Fang Ying Xun (WTA 245) sur le score de 6-3, 6-1 en 1h09. Il reste un obstacle à franchir à Minnen avant d'accéder au tableau final à Melbourne. Il sera représenté par la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 166) ou l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 143).



Minnen, 22 ans, n'a encore jamais disputé un tournoi du Grand Chelem en simple. Elle avait pris part à Wimbledon en double l'an passé, aux côtés d'Alison Van Uytvanck, étant éliminée au deuxième tour. Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79) ont déjà leur place dans le tableau final de l'Open d'Australie. Ysaline Bonaventure (WTA 115) et Yanina Wickmayer (WTA 147) ont été sorties en qualifications.



Chez les hommes, David Goffin, 11e au classement ATP, est le seul Belge assuré de figurer dans le tableau final. Steve Darcis (ATP 176) a été battu par le Français Elliot Benchetrit (ATP 229) au premier tour, mettant ainsi un terme à sa carrière.