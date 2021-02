Mertens, n°1 mondiale en double après son sacre à l'Open d'Australie : "C'était une motivation supplémentaire!"

Elise Mertens, N.6 mondiale en double, a fait d'une pierre deux coups, vendredi à Melbourne, en triomphant en double dames à l'Open d'Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, N.5 mondiale. Non seulement, la Limbourgeoise, 25 ans, a remporté son deuxième titre du Grand Chelem avec la native de Minsk, 22 ans, mais cette victoire permettra aussi aux deux joueuses d'accéder lundi prochain au rang de N.1 mondiales de la discipline.

►►► À lire aussi : Open d'Australie : Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont gagné le titre en double

"C'est super!", s'est-elle exclamée à l'issue de la finale. "Je savais déjà après notre quart de finale que si nous remportions le titre, nous deviendrions les nouvelles N.1 mondiales. Aryna, elle, n'était pas au courant. C'était une motivation supplémentaire pour aller au bout. Nous n'avons peut-être pas joué à notre meilleur niveau dans cette finale, mais c'était un match que nous voulions absolument gagner. Après mon élimination en huitième de finale en simple (contre la Tchèque Karolina Muchova, ndlr.), je me suis concentrée sur le double et j'ai donné tout ce qu'il me restait. Et je suis évidemment très heureuse du résultat."

Elise Mertens restera d'ailleurs encore en Australie. La N.1 belge participera ainsi au dernier tournoi de l'été Down Under, l'Adelaïde International, doté de 535.530 dollars. Elle y retrouvera notamment Asheigh Barty (WTA 1), Bianca Andreescu (WTA 9), lauréate de l'US Open en 2019, la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12), qu'elle a battu au troisième tour à Melbourne, et la jeune Polonaise Iga Swiatek (WTA 17), victorieuse à Roland Garros l'an dernier.

►►► À lire aussi : Open d'Australie : L'inarrêtable Medvedev expédie Tsitsipas et rejoint Djokovic en finale

"Je pars demain pour Adelaïde", a-t-elle confirmé. "Ensuite, je prendrai une semaine de repos et je jouerai à Dubaï et à Miami. Je suis en zone verte ici et cela devrait me permettre de rentrer sans difficulté à la maison. Cela me fera du bien de souffler. Sans quoi, cela risquerait d'être très long. Je suis satisfaite de ce que j'ai réalisé à l'Open d'Australie. Je ne m'imaginais pas gagner le titre en simple", sourit-elle. "J'aurais voulu dépasser les huitièmes de finale, mais Muchova a livré un très bon match."