Les podcasts de Christine Hanquet à l'Australian Open

Greet Minnen après sa qualification pour le grand tableau - Tennis - Australian Open - Greet... Greet Minnen s'est qualifiée pour le tableau final de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de tennis. La Belge, 119e mondiale, s'est imposée face à l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 143) lors du troisième et dernier tour des qualifications, à Melbourne. La rencontre s'est clôturée sur le score de 6-2, 6-1, et a duré une heure et six minutes. Greet Minnen, 22 ans, n'a encore jamais disputé un tournoi du Grand Chelem en simple. Elle avait pris part à Wimbledon en double l'an passé, aux côtés d'Alison Van Uytvanck. Elles avaient été éliminées au deuxième tour. Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79) ont déjà leur place dans le tableau final de l'Open d'Australie. Ysaline Bonaventure (WTA 115) et Yanina Wickmayer (WTA 147) ont été sorties en qualifications.