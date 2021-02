Le patron de l'Open d'Australie "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi

Le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley s'est dit jeudi "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi à partir de lundi, en dépit des difficultés posées par l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus détecté dans un hôtel des joueurs à Melbourne. Il a ajouté qu'il n'était pas prévu de modifier les dates du tournoi.

"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré Tiley, alors qu'un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu."

Tiley a déclaré aux journalistes à Melbourne que 160 joueurs et leurs équipes pour un total de 507 personnes, qui ont séjourné à l'hôtel Grand Hyatt à Melbourne ont commencé les tests jeudi matin et resteront à l'isolement jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'autorisation des autorités sanitaires. Parmi eux figurent les N.1 belges David Goffin et Elise Mertens, ainsi que leur entourage.

Il n'y a eu aucune annonce de cas positifs des tests effectués jeudi soir et les organisateurs ont déclaré que les six tournois de préparation organisés à Melbourne, interrompus jeudi, allaient reprendre vendredi.