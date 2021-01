Le coup de gueule de Flipkens : "C’est insensé, il semble que la moitié du tableau a été placée en quarantaine"

Des cas de Covid-19 ont été décelés dans plusieurs avions à destination de Melbourne. Conséquence directe, 47 joueurs ont été placés en quarantaine parce qu’ils sont considérés comme "cas contacts". Kirsten Flipkens, qui a rarement sa langue en poche, juge la situation "insensée" et parle même de "roulette russe".



"Je n’ai pas encore le résultat de mon test et plus important encore, le résultat du test de mon avion… mais c’est insensé. Il semble que la moitié du tableau a été placée en quarantaine pour deux semaines."



"Tout le monde a travaillé dur en pré-saison, pendant des semaines et des semaines. On nous avait dit que si une personne présente de votre section de l’avion était positive, on serait placé en quarantaine. Pas que si une personne dans un avion utilisé à 25% de sa capacité était positive…" et de conclure par le hashtag "roulette russe".