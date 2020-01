La Belge Sofia Costoulas, 14 ans, apprend son futur métier de joueuse, à l'Australian Open

Sofia Costoulas représente le tennis belge de demain. Ou plutôt d’après-demain, puisqu’elle n’a que quatorze ans. Elle est considérée comme un grand espoir, c’est vrai. Mais on sait à quel point un parcours peut être compliqué, et à quel point un jeune ou une jeune en formation doit être protégé. Et notamment protégé des grandes perspectives que tout le monde entrevoit trop vite. Mais si tout va bien, on verra la jeune Limbourgeoise dans le tableau des tournois du Grand Chelem, dans quelques années.

En attendant, c’est chez les juniores qu’elle vient d’effectuer ses débuts en Grand Chelem. Elle a été battue au premier tour du simple, et elle a franchi le premier tour en double. Sous les yeux de Thierry Van Cleemput, son entraîneur. Et de Justine Henin, qui l’accueille dans son académie.

Entretien, prise de contact, avec Sofia Costoulas…

Sofia, cela doit faire bizarre de se retrouver dans des lieux que l’on voit à la télévision. Cela se passe comment pour toi à Melbourne ?

Je suis ici pour prendre de l’expérience. L’année dernière, je m’étais donné comme but de participer aux tournois du Grand Chelem en 2020. C’est quand même tôt. Mais je suis contente.

Là, tu apprends beaucoup de choses, y compris le monde du tennis tel qu’on ne le voit pas à la télévision. Et le monde des médias…

C’est pour ça que je suis venue, pour découvrir. Je pense que c’est pour cela qu’il y a des Grands Chelems pour les juniors. Pour nous permettre de prendre de l’expérience, pour voir comment sont les "vrais" Grands Chelems.

Le plus impressionnant quand on arrive ici pour la première fois, et quand on joue, c’est quoi ?

Le site est vraiment très grand. Il y a des ramasseurs de balles, il y a tout. Le players' lounge aussi, ce qu’il n’y a pas dans les tournois ITF pour les juniors. Tout est vraiment bien réglé.

Tu as déjà vu, en vrai, des grandes stars du tennis, depuis que tu es arrivé ?

J’ai vu Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Kvitova, Kerber. C’est un rêve, parce que tu les vois tout le temps à la télé, et là tu les vois en "live".

Quels sont tes joueurs préférés ?

Chez les dames, c’est Serena Williams. Et chez les hommes, c’est Roger Federer.

Ce serait quoi, pour toi, réussir une "grande carrière" ?

Gagner des Grands Chelems, et devenir numéro un mondiale.

Quel est ton Grand Chelem préféré ?

Roland-Garros. J’aime bien la terre battue, et je suis déjà allée voir des matches là-bas.

En plus, tu as habité en France. Raconte-nous ton parcours, parce que tu as beaucoup bougé, déjà…

J’ai commencé dans un club de Genk, près de chez moi, où j’habitais avant. Après, j’ai fait un passage à l’académie de Kim Clijsters. Ensuite, je suis allée dans le sud de la France, pendant presque deux ans. J’ai beaucoup appris là-bas. J’étais avec ma mère et mon frère. Mon père était resté en Belgique pour son travail, mais il venait régulièrement. Et maintenant, je suis chez Justine Henin.

Tes parents sont dans le milieu du tennis, ou jouent au tennis ?

Pas du tout. Mon père a fait du foot professionnel (ndlr, à St-Trond, au Patro Eisden, et à Visé). Mon grand-père a un peu joué au tennis, mais c’était vraiment du tennis récréatif. Je crois que c’est pour cela que mon père m’a mise au tennis, parce qu’il connaissait un petit peu.

Mais c’est toi qui as choisi de jouer au tennis ?

Oui, c’était moi. J’ai commencé à l’âge de quatre ans. J’ai regardé un match à la télé, et directement après, on est allés dans un supermarché. Et là, j’ai demandé à ma mère de m’acheter une raquette et des balles. C’était un petit peu cher, mais elle a accepté. Et du coup, j’ai commencé à jouer chez moi, contre un mur. J’ai directement bien aimé. C’est tout de suite devenu une passion. Quand j’ai eu dix ou douze ans, j’ai commencé à voyager pour des tournois, et j’ai eu envie d’en faire mon métier.

Peut-on dire que tu as été inspirée par Justine Henin et Kim Clijsters, ou tu es trop jeune pour ça ?

J’ai quand même été inspirée par elles, parce que c’est rare d’avoir des championnes comme ça en Belgique. Et maintenant, je travaille avec Justine, c’est incroyable. Elle m’aide beaucoup, elle soutient le projet, et elle est là.

Quelles sont tes armes principales ?

Mon service, et mon revers long de ligne.

Tu as 14 ans, et forcément tu dois encore tout améliorer, as-tu des points faibles ?

Je ne pense pas avoir vraiment de points faibles, mais tout doit être stable et consistant. Même quand tu es dans une journée difficile, le niveau doit encore être là, il ne faut pas que ça baisse. Mon niveau général doit être plus stable.

En ce qui concerne les études, comment ça marche ? Tu vas à l’école ?

Je suis des cours par correspondance, donc je passe mes examens à Bruxelles. C’est la solution la plus facile.

Tu as l’air d’avoir une grande maturité. Et tu parles néerlandais, français, et anglais. Les filles de ton âge ont une vie totalement différente. Tu arrives à avoir des copines, malgré tout ?

Oui, je m’entends bien avec mes amies. Elles comprennent que je joue au tennis et que je dois faire des sacrifices. Si elles me demandent de les voir pendant le week-end et que j’ai un entraînement, je suis obligée de refuser. Mais elles comprennent.

Et toi, tu es consciente aussi que tu dois vivre ta vraie vie, et ne pas être que dans le tennis ?

Oui, il ne faut pas en faire trop, ce n’est jamais bon. Il faut trouver le bon équilibre.

