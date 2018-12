L'Open d'Australie introduit un tie-break dans le set décisif

Les organisateurs du premier Grand Chelem de l'année ont apporté des modifications au format de la compétition.



Les rencontres seront toujours disputées aux meilleurs des 3 sets chez les dames et des 5 sets chez les hommes. Mais si les joueurs ne se sont pas départagés à 6-6 dans l'ultime manche un "super tie break" désignera le vainqueur.



Ce jeu décisif sera un peu particulier puisqu'il sera remporté par le premier joueur (ou la première joueuse) à atteindre les 10 points (contre 7 habituellement).



"Nous avons demandé aux joueurs passés et actuels, aux commentateurs, aux agents, aux analystes TV s'ils voulaient changer la règle du dernier set. Et nous sommes partis de là", explique Craig Tiley le directeur du tournois. "Nous avons opté pour un tie-break à dix points à 6-6 pour être sûr que les fans aient un final "spécial" à ces matches souvent épiques. Un tie break plus long peut favoriser les retournements de situations. (...) Nous pensons que c'est la meilleure option pour les joueurs et les fans".



Ce nouveau format n'empêchera pas nécessairement les duels interminables. Le match le plus long du tournoi s'est, par exemple, terminé à 7-5 dans le 5e set. Novak Djokovic avait pris le dessus sur Rafael Nadal après un combat homérique de 5 heures et 56 minutes (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 7-5) en finale de l'édition 2012.



Il est intéressant de noter que désormais chacun des Grand Chelem possède son propre format pour le set final : à Roland Garros, il n'y a pas de tie-break, à Wimbledon un jeu décisif survient à 12-12 et à l'US Open un tie break classique est joué à 6-6.