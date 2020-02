Justine Henin vote Garbine Muguruza, et depuis quelques jours déjà

Seize ans après sa victoire à l’Australian Open, Justine Henin s’apprête à vivre, et à commenter, la finale 2020, entre Garbine Muguruza et Sofia Kenin. Une finale que personne n’aurait pu prédire avant le début du tournoi. Mais l’ancienne numéro un mondiale a suivi très attentivement les derniers rencontres de l’Espagnole. "Après le match contre Kiki Bertens, j’ai annoncé Muguruza gagnante de l’Australian Open. Elle n’y est pas encore, mais je voyais une montée en puissance. Alors c’est vrai qu’en voyant le tableau, en début de tournoi, et compte tenu de ce qu’elle avait fait ces deux dernières années, il y avait peu de chances. Mais en la voyant monter en puissance, je trouvais qu’il y avait des choses vraiment intéressantes, dans la concentration, la détermination. On voit qu’elle a une envie profonde d’aller au bout."

Garbine Muguruza a déjà gagné deux tournois du Grand Chelem. Sofia Kenin n’a pas du tout la même expérience. Ni la même notoriété. "Elle, c’est sûr, personne ne l’avait vu arriver. Elle a été brillante d’intelligence. Elle n’a pas un tennis spectaculaire, ce n’est pas impressionnant, mais elle a une très belle vision du court. Elle joue régulièrement le coup juste au bon moment. Ce n’est peut-être pas le tennis que je préfère, mais je dois admettre qu’elle n’a pas volé sa place. Elle a fait le travail, face à toutes ses adversaires".

