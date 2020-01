Justine Henin : "Je crois que le vainqueur sera encore Nadal, Djokovic, ou Federer"

Justine Henin est à Melbourne pour la quinzaine. L’ancienne gagnante de l’Australian Open travaille comme consultante pour Eurosport. Elle voit tout, elle analyse tout, elle informe. Et son expertise est bien sûr unique. Nous lui avons donc demandé ce qu’elle pensait des meilleurs joueurs, des meilleures joueuses du monde, et des Belges.

Entretien avec Justine Henin…

Justine, vous êtes de retour à l’Australian Open après de longues années d’absence. Dans la semaine, Carlos Rodriguez, de retour lui aussi, nous disait qu’il était complètement perdu. C’est la même chose pour vous ?

Ah oui, j’étais complètement perdue, en arrivant. Il m’a fallu deux jours pour m’y retrouver et ressentir à nouveau des sensations. J’avais presque l’impression qu’on m’avait fait une blague, et que ce n’était pas là que j’avais gagné en 2004. Ca faisait neuf ans que je n’étais pas venue. C’est vrai que c’est un Grand Chelem qui s’est fort développé, avec beaucoup d’activités et d’attractions autour du tennis, pour attirer les familles. Il faut améliorer les infrastructures en permanence. Mais c’est vrai que j’ai vu Carlos, et qu’il avait l’air encore plus perdu que moi. C’était assez marrant.

Il y a moyen de passer une journée, ici, sans voir une balle de tennis. Il y a des attractions pour les enfants, et plein d’autres choses. C’est bien, ça, que le tennis ne soit plus forcément le centre de tout ?

Les puristes diront que ça change, que c’est un autre temps. Moi, je pense que c’est bien de pouvoir attirer des familles, un public qui vient profiter d’une belle journée. Les Grands Chelems ont compris que les matches de tennis sont longs, et que les gens n’ont pas tous envie de rester pendant tout un match en cinq sets. Et il y a donc tout pour que les familles puissent passer un merveilleux moment. Il y a une évolution. Je crois que les Grands Chelems (et Roland-Garros plus récemment) travaillent au confort des spectateurs, à leur bien-être. Ils veulent être sûrs que les gens garderont un souvenir mémorable de leur journée. Les joueurs ne ressentent probablement pas ça comme je peux le percevoir aujourd’hui, de manière extérieure. Quand on est dans le tournoi, le tennis reste l’attraction principale, et c’est pour ça que les gens viennent sur les Grands Chelems. Le tout est de garder un équilibre, et de ne pas partir dans tous les sens. Mais c’est vrai qu’ici, l’évolution est considérable.

Vous êtes consultante pour Eurosport. C’est un métier que vous maîtrisez bien, maintenant. C’est une autre façon de voir le tennis…

J’aime beaucoup ça. Pour moi, il était important de garder un pied dans le monde du tennis. Et de garder l’autre bien en dehors, aussi, pour rester curieuse. Il y a beaucoup d’autres choses dans la vie. Et il y a ma vie personnelle, évidemment. Mais j’ai cette soif de continuer à apprendre de nouvelles choses. On ne se refait pas, le tennis a été une très grande partie de ma vie. J’ai à coeur de regarder du tennis avec un regard beaucoup plus extérieur. Et avec moins d’émotion, même si je peux continuer à vibrer devant des matches. Je me sens assez neutre, par rapport à ça. Et je continue, à travers les projets que j’ai entrepris, mon académie, mes missions de consultance, à essayer de transmettre. Il faut faire partager l’expérience que l’on a connue, et arriver à expliquer ce qui est en train de se passer, ce que peut ressentir le joueur. Tout en sachant qu’on est tous différents, et qu’on peut tous avoir une approche différente des choses. Mais voilà, être consultante pour la télévision est quelque chose que j’aime faire, et j’ai à coeur de continuer à regarder et à analyser ce qui se passe. Ce qui est merveilleux aussi, c’est qu’on a beau commenter, la vérité se passe sur le court, dans la tête des joueurs, dans ce qu’ils sont capables de mettre en place. Et c’est quelque chose que j’aime beaucoup.

Vous commentez les hommes et les femmes ?

Oui, comme je le faisais pour France Télé à Roland-Garros, et comme je continuerai à le faire. C’est riche, parce qu’on voit plein de matches différents, et qu’on voit l’éclosion de nouveaux joueurs. Rester dans le coup est important pour moi. Et pour mon travail à l’académie aussi.

Beaucoup de gens se demandent si ce tournoi va encore revenir à l’un des trois grands, ou si un jeune va réussir à s’imposer. Quel est votre avis ?

Je crois que ce sera encore l’un des trois. Ca pousse derrière, c’est évident. On a connu, et on est encore en train de connaître, une période unique. Qu’on ne revivra sans doute plus, avec cette longévité, chez les trois, et ce niveau de performance. Je m’amusais à regarder, et depuis que Novak Djokovic a gagné son premier Grand Chelem en 2008, les trois grands en ont gagné 40 sur 48. Je pense qu’il est encore un peu tôt pour les jeunes, quand je vois le niveau des Nadal, Djokovic, Federer, leur expérience, leur approche, et leur constance mentale. C’est là aussi que cela se joue, sur cette régularité. Ce sont des grands champions. Et derrière, il n’y a pas encore de grands champions. Il y a d’excellents joueurs de tennis, mais il leur manque encore cette expérience, et cette stabilité émotionnelle, qui vous permettent de pouvoir tenir sur une quinzaine.

Le plus proche semble être Medvedev. Il y a Tsitsipas aussi, qui est très proche…

Je pense plutôt à Medvedev, peut-être parce qu’il a joué la finale de l’US Open et que ce n’est pas passé loin. Chez les dames, Coco Gauff a fortement amélioré son classement en fin d’année. Elle était lucky-loser à Linz, et elle gagne le tournoi. De toute façon, ces joueurs-là seront des très très grands. Medvedev et Tsitsipas sont déjà au top ; Gauff le sera aussi un jour. J’aime beaucoup Medvedev. Il le disait en début d’année, il est important pour lui de jouer des matches contre quelqu’un comme Djokovic, et de voir ce qui lui manque encore et ce qu’il faut aller chercher. Ce sont des gars qui travaillent beaucoup. Tout le monde travaille beaucoup, certains plus que d’autres. Et certains arrivent aussi à canaliser leurs émotions, à être capables de sortir le grand jeu au bon moment, à être capables d’accepter qu’on n’est pas toujours à son meilleur niveau mais qu’il faut quand même pouvoir gagner. Ce sont des apprentissages qu’ils ont encore à faire. Mais Medvedev et Tsitsipas sont effectivement en phase ascendante par rapport à ça. Entre être proche et conclure, il y a une grande marge.

David Goffin est entre les deux générations. Peut-il un jour se mêler à la lutte pour les premières places, et pour les grandes victoires ?

Le classement est une chose, et sur un Grand Chelem, c’est une autre histoire. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui peuvent briller sur un tournoi, et peut-être aller au bout. Mais pour aller chercher un top 10 ou un top 5, c’est autre chose. Un top 10, David sait ce que c’est. Arriver à tenir ce niveau-là, c’est difficile. On sent qu’il est à nouveau dans une phase ascendante et prometteuse à beaucoup de niveaux. C’est dur sur le plan physique, c’est clair. C’est déjà extraordinaire d’arriver à tenir dans le groupe des meilleurs. Il va encore progresser et avoir des coups d’éclat. Où cela va-t-il le mener ? C’est difficile à prévoir. Je ne le mettrais pas dans le groupe de tête, qui peut aller chercher un Grand Chelem, ou titiller le top 5. Il faut être réalistes. Mais, en même temps, avec des convictions profondes, avec des choses qui se mettent bien, on ne sait jamais ce qui peut se passer.

Chez les dames non plus, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La gagnante peut être la numéro un mondiale, la tenante du titre, la quarantième mondiale…

C’est vrai. Maintenant, une fille qui est quarantième, c’était peut-être le cas il y a encore peu de temps. Aujourd’hui, j’ai quand même l’impression qu’il y a une petite stabilisation. On n’en est pas encore à avoir des filles qui dominent de manière régulière et constante. Mais je pense que les choses ont un petit peu changé ces derniers mois, avec des filles qui se sont stabilisées. Après, dans ce groupe de filles-là, c’est difficile de dire si ce sera Barty, Osaka, Serena Williams (que je mets un peu derrière), Simona Halep, Elina Svitolina (qui court après son premier Grand Chelem, et à qui il manque aussi quelque chose, j’ai l’impression), Petra Kvitova. Et il y en a d’autres, évidemment. Là, il y a un groupe de joueuses capables d’y aller. Je serais vraiment surprise d’une outsider. Parce qu’il y a un petit groupe qui est en train de se constituer, et qui est intéressant. Après, la beauté du tennis, c’est aussi d’être surpris. Surtout à l’Open d’Australie, en début de saison, les joueurs se cherchent, ont besoin de quelques matches pour se mettre dedans. On va voir ce qui va se passer.

Il y a deux ans, Elise Mertens était en demi-finale. A-t-elle encore l’insouciance de ce moment-là ? Peut-elle encore réussir la même chose ?

Bien sûr. Ce n’est plus l’insouciance d’une demi-finale. Et c’est quelqu’un qu’on connaît, maintenant, sur le circuit. Donc les attentes sont différentes, donc elle ne peut plus avoir la même insouciance. Maintenant, c’est une fille qui joue très très bien au tennis, et qui l’a montré. Et ses qualités n’ont pas disparu depuis deux ans. Après, il lui faut franchir des caps dans ses prises de risques, dans le fait d’oser aller chercher les matches. Et puis, il faut continuer à bosser, il n’y a pas de secret. Le niveau est assez dense, dans le top 15 ou le top 20. On va bien sûr continuer à suivre ça de près. Il faut une phase de stabilisation. Il faut digérer tout ce qui s’est passé. Et une fois qu’on a digéré un palier, il faut essayer d’analyser les choses, et voir comment on peut atteindre le palier supérieur.

Ecoutez Justine Henin…