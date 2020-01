Joran Vliegen bat Venus Williams au premier tour du double mixte à l'Open d'Australie

Associé à la Chinoise Saisai Zheng, Joran Vliegen a battu l’Américaine Venus Williams et le Colombien Juan Sebastian Cabal (numéro 1 mondial en double) au premier tour du double mixte de l’Open d’Australie de tennis samedi.

Joran Vliegen et Saisai Zheng se sont imposés 3-6, 6-3 et 10/4 au super-jeu décisif à l’issue d’un match qui aura duré 1 heure et 27 minutes.

Au deuxième tour (8es de finale), la paire belgo-chinoise sera opposée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et au Britannique Neal Skupski, formant la 8e paire tête de série du tournoi.

Plus tôt dans la journée, Joran Vliegen et Sander Gillé avaient par contre été sortis au deuxième tour du double messieurs, battus par l’Italien Simone Bolelli et le Français Benoit Paire 7-6 (8/6), 4-6 et 6-3 en 2 heures 21 minutes de jeu.

En double mixte toujours, Kirsten Flipkens et l’Autrichien Jurgen Melzer avaient été sortis au premier tour par le Français Edouard Roger-Vasselin et la Slovène Andreja Klepac 6-2, 6-3.