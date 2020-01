Johansson, le coach de Goffin: "La victoire contre Dimitrov a été très importante"

"Tout le boulot a été fait et David est prêt", a déclaré Thomas Johansson, coach de David Goffin (ATP 11). Le Suédois de 44 ans se montre optimiste quant aux chances du Liégeois de briller cette année à l'Open d'Australie. Vainqueur en 2002 à Melbourne, Johansson a partagé vendredi ce sentiment avec les médias belges en marge de la conférence de presse donnée par son protégé.

"Nous avons eu une très bonne préparation hivernale", a-t-il raconté. "Et David a très bien joué lors de l'ATP Cup à Sydney, où il a disputé quatre matches, dont les deux derniers contre de très grands joueurs. La victoire contre Dimitrov a été très importante. Et j'ai vraiment vu un changement d'attitude chez lui par la suite. Il avait perdu 8 de ses 9 rencontres contre Grigor avant ce match. Il avait aussi livré un excellent premier set qu'il avait perdu 6-4. Et malgré sa frustration, il est parvenu à maintenir ce niveau de jeu, et même à l'améliorer pour l'emporter. Je sentais dès lors que quelque chose pouvait se passer contre Rafa (Nadal, qu'il a battu, ndlr). Et il est parvenu à jouer encore mieux. Je suis certain que ces deux matches vont bien l'aider pour son année 2020."

Thomas Johansson est ainsi persuadé que David Goffin réintégrera rapidement le top-10 à l'ATP, tout en se gardant de verser dans l'euphorie. Fort de son expérience, il sait que, dès mardi, le n°1 belge devra remettre l'ouvrage sur le métier contre le Français Jérémy Chardy (ATP 56), 32 ans.

"Les premiers tours sont toujours difficiles. Vous êtes un peu nerveux, vous ne savez pas si votre niveau sera là tout de suite", a-t-il poursuivi. "Je me rappelle d'ailleurs que quand j'avais gagné ici, mes deux premiers matches n'avaient pas été évidents. Et puis, Jérémy peut être un joueur dangereux avec son grand service et son excellent coup droit. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sera au meilleur des cinq sets. Jérémy devra donc très bien jouer durant trois sets. Ils se sont affrontés à Wimbledon l'an dernier et cela avait un très bon match. David est en confiance, il aime les conditions ici, il se sent à l'aise sur le court, mais il faut toujours rester prudent."