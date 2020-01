Joachim Gérard entamera son tournoi en chaise roulante mercredi à Melbourne

Joachim Gérard aborde avec confiance l'Open d'Australie en chaise roulante, où il fera son entrée en lice mercredi contre l'Australien Ben Weekes, 37ème mondial. Le Ucclois, 31 ans, quatrième joueur du monde, vainqueur du Masters l'an dernier, reste sur une campagne de préparation quasi parfaite avec une demi-finale au tournoi de Tweed Heads et surtout une victoire à l'Open de Melbourne, dimanche, où il a battu le Japonais Shingo Kunieda, le numéro un mondial, puis le Britannique Alfie Hewett, troisième mondial, en finale.

"En deux semaines, j'ai battu les trois premiers joueurs du monde", a confié Joachim Gérard dans le Players Lounge de la Rod Laver Arena. "Je me sens bien. C'est même la première fois que j'arrive ici à l'Open d'Australie avec autant de constance dans les résultats. Le travail effectué avec mon nouveau coach, Damien Martinquet, qui a amené plus de relâchement dans mes frappes, et avec mon préparateur mental, Michel Villacorta, porte ses fruits. Toutefois, je ne vais pas m'enflammer. L'an dernier, j'étais aussi arrivé confiant et j'avais perdu au premier tour contre le Suédois Olsson."

Joachim Gérard, élu athlète paralympique belge de l'année au Gala du Sport il y a un mois, espère ne pas connaître cette mésaventure cette année face à Ben Weekes, 35 ans, bénéficiaire d'une invitation. Le sociétaire du club Justine Henin, à Limelette, rentre en douceur dans le tournoi et veut évidemment aller loin.

"J'ai la chance d'affronter la wild-card, ce qui chez nous est un peu un cadeau, avec tout le respect. La différence de niveau est nettement plus grande que chez les valides. Néanmoins, je vais essayer de le battre sur le score le plus sec possible et avec la manière, histoire d'être prêt pour la suite. Car la demi-finale, sans doute contre l'Argentin Fernandez, le tenant du titre, sera une autre paire de manches. Je n'ai encore jamais remporté un Grand Chelem en simple et j'ai vraiment envie de combler cette lacune cette année."