Il y a 10 ans, Kim Clijsters remportait l'Open d'Australie, une dernière gloire avant les blessures

Finale de l'Australian Open 2011. Kim Clijsters affronte Li Na. Sur le central de Melbourne, le public assistera quoiqu'il en soit à une victoire inédite. Ce sera soit la victoire de Li Na, première joueuse chinoise en finale d'un Grand-Chelem, soit Kim Clijsters, qui tente sa chance pour la deuxième fois après sa finale perdue face à Justine Henin sept ans plus tôt. Pour Clijsters, longtemps surnommée Aussie Kim (Kim l'Australienne) vu sa relation avec Lleyton Hewitt, accrocher ce tournoi à son palmarès aurait une saveur unique. Après ses trois succès à l'US Open (2005, 2008 et 2010), gagner la quinzaine Down Under serait un Graal. D'autant que ses statistiques sur la surface dure plaident en sa faveur. ►►► À lire aussi : En 2004, Kim s'inclinait face à Justine en finale du tournoi australien.

Finale 2011 : Kim Clijsters - Li Na - Australian Open 2011 - 29/01/2011 Kim Clijsters remporte l'Australian Open en battant la joueuse chinoise Li Na en 3 sets : 3-6,6-3,6-3.

Quand elle aborde cette finale de l'Australian Open 2011, Clijsters sort de la saison la plus faste de sa carrière. 2010 est l'année de ses sommets : troisième avec à Flushing Meadows, victoires à Cincinnati, Miami et au Masters (disputés à Doha), Kim est la reine du dur. Les Williams, Wozniacki et Sharapova tombent toutes sous coups de raquette. La pause entre la fin 2010 et le début de la quinzaine australienne lui a permis de recharger les batteries. Mais bizarrement, alors qu'elle se présente comme archi-favorite à Melbourne, Clijsters se fait surprendre par Li Na en finale à Sydney, dans ce qui est le tournoi préparatoire au Grand-Chelem. Une confiance rapidement retrouvée lorsqu'elle enchaîne les tours du tableau en simple féminin sans concéder le moindre set : Safina, Suarez Navarro, Cornet, Makarova, Radwanska puis Zvonareva sont pliées face à la frénésie de la Belge.

Un seul set perdu en sept rencontres

En finale, Clijsters prend rapidement les devants dans la rencontre, enchaînant les huit premiers points du match, avant de perdre le fil de son tennis pour concéder le premier set, 6-3. Aïe, les démons de Sydney reviennent au galop. Mais Kim, qui se présente sur le tournoi australien en tant que tête de série numéro 3 derrière Wozniacki et Zvonareva, se ressaisit au bon moment. Elle breake la Chinoise au moment opportun dans le deuxième set avant de dérouler lors du troisième. 3-6, 6-3, 6-3. Clijsters est à nouveau sur le toit du monde et s'affirme comme la reine du dur au tournant de 2010 à 2011. Mais cette victoire sera aussi le dernier sommet de la carrière de Kim, qui va décliner petit à petit. Cet Australian Open sera le seul trophée de son année 2011. Elle enchaîne les blessures, notamment une grosse foulure à la cheville durant un mariage, et file vers une fin d'année pourrie, éliminée au deuxième tour de Roland Garros avant de déclarer forfait pour la fin de saison et de prendre sa retraite en 2012. Cet Australian Open, c'est le chant du cygne d'une championne qui n'avait déjà plus rien à prouver sinon l'envie de démontrer tout son panache. Et de régner sans partage, toute une année durant, sur la concurrence.