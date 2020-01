Goffin s'est préparé avec Federer et Medvedev avant son entrée en lice

David Goffin (ATP 11) n'a rien laissé au hasard avant d'effectuer son entrée en lice à l'Open d'Australie ce mardi, en 5e match sur le court N.3, contre le Français Jérémy Chardy (ATP 58). Le Liégeois, 29 ans, s'est ainsi préparé ces derniers jours en compagnie ni plus ni moins que de Roger Federer (ATP 3), l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, et de Daniil Medvedev (ATP 4), le finaliste de l'US Open et l'homme de la deuxième moitié de 2019.

"Je me sens bien", déclare David Goffin. "J'ai bénéficié de dix jours depuis l'ATP Cup (NDLR: après la défaite contre l'Espagne) pour préparer sereinement le tournoi. Avec Thomas, on a bien travaillé, sans trop se griller. Je reste sur de bons matches, avec de belles victoires contre Dimitrov et Nadal, et surtout un très bon niveau de jeu. Je pense que tout est en place. La confiance est là. Maintenant, il faut que je continue dans cette voie. J'espère pouvoir commencer le tournoi avec les mêmes intentions pour y remporter d'autres matches. Et on verra jusqu'où cela va me mener".

David Goffin fait partie des outsiders cette année à l'Australian Open, surtout après cette victoire contre Rafael Nadal (ATP 1) à Sydney. Il pourrait dès lors aller loin, même si dès le troisième tour, il risque de retrouver le dangereux Russe Andrey Rublev (ATP 16), invaincu depuis le 1er janvier après avoir raflé les titres aux tournois de Doha et Adelaïde. Mais d'abord, place à Jérémy Chardy.

"C'est vrai que la première tête de série que je pourrais rencontrer, c'est Rublev, qui joue très bien pour l'instant. Mais là, je suis focalisé sur Jérémy. On se connaît bien. C'est un gars avec qui je m'entends bien. On s'entraîne de temps à autre ensemble. Il peut être dangereux, car il a de très grosses frappes. La dernière fois, à Wimbledon, cela s'était bien passé. Mais ici, c'est une autre surface. Néanmoins, je sais que si mon jeu est en place, comme il l'est pour l'instant, j'ai de fortes chances de l'ennuyer".