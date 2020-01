David Goffin - © Tous droits réservés

David Goffin avait "des douleurs à la hanche et dans le bas du dos" face à Herbert - Tennis -... David Goffin a réagi au micro de Christine Hanquet à l’issue de sa difficile victoire en cinq sets sur le Français Pierre-Hugues Herbert (6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3), jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie de tennis. "Ce n’était pas du tout évident aujourd’hui. Tout tournait bien à 2 sets à zéro. Puis ça a commencé à être un peu plus difficile. Il faisait froid, j’étais un peu bloqué et j’ai eu dur physiquement." Pris en charge par son kiné en début de 5e set, Goffin espère se retaper pour affronter le Russe Andrey Rublev (ATP 16) au prochain tour "Je sentais des douleurs à la hanche et dans le bas du dos dans mes déplacements sur le côté, peut-être parce que cela a refroidi fortement. Je pense que c’est un blocage. Au final, j’ai quand même su donner un coup de reins pour remporter la rencontre. J’espère que je vais pouvoir me remettre d’ici deux jours pour affronter Rublev." Vainqueur des deux tournois de préparation avant cet Open d’Australie, Rublev sera un adversaire redoutable. Malgré les douleurs, Goffin a des sensations positives. "Avec du repos et un peu de traitements, j’espère pouvoir être remis pour ce match. Même si j’ai dû jouer cinq sets pour gagner, j’ai montré que je pouvais faire la différence avec quelques bons coups de raquette. Je sais que ce sera un match très compliqué. Rublev est en toute grande forme. Il frappe très fort et joue très vite. Il faudra être très costaud pour l’ennuyer."