Gaël Monfils en larmes : "Je m'entraîne comme un boucher et ça ne passe pas"

"Je ne me sens pas bien": le Français Gaël Monfils, défait dès le premier tour de l'Open d'Australie, n'a pu retenir ses larmes en conférence de presse, déclarant ne pas parvenir malgré un gros travail à "retrouver son jeu" et n'ayant "rien" à quoi se raccrocher.

"J'ai perdu, je n'ai pas de confiance et vous me tirez dessus"

En grande forme en début 2020, Monfils paraît perdu sur le court moins d'un an plus tard. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est entre les oreilles que cela se passe.



"La défaite c'est pas ce qui compte le plus, ce qui est important c'est de retrouver ce qui fait que tu vas gagner. Je veux gagner, mais j'essaie d'abord de me reconstruire pour pouvoir gagner. Mais c'est dur. (...) Mais je ne m'arrête pas sur une défaite, j'essaie de continuer à travailler, de voir à quel moment ça va me sourire un peu, quand ça sera un peu plus facile. Car là, j'arrive avec zéro, zéro confiance et chaque fois je me sens jugé. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai perdu, je n'ai pas de confiance et vous me tirez dessus. (...) Je joue mal, je n'arrive pas à servir, je n'arrive pas à faire un coup droit, je fais des fautes, je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour plein de choses, j'ai mes raisons à moi. Je suis honnête, je vous dis que je n'ai pas de confiance, que ça va prendre du temps. (...) Je ne me sens pas bien et ça se voit, je n'ai pas besoin d'en dire plus, parce que ça se ressent je pense. C'est compliqué. (...) J'essaie d'être patient, je bosse, mais je n'arrive pas à trouver le bon tempo, la bonne cadence, je n'arrive pas à trouver le bon jeu. Donc c'est compliqué. Parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, je n'arrive pas à trouver mon jeu, mon coup droit, mon service. Je me bats, c'est frustrant, j'essaie de tenter des choses, je n'y arrive pas, je reviens un peu sur mes acquis. (...) Je fais le job mais quand j'arrive en match je n'y arrive pas, mais bon à l'entraînement je ne joue pas non plus très bien. Ca ne passe pas."

"J'aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans"



Quel contraste avec le joueur qui planait il y a un an. Il avait commencé la saison avec un bilan plus que solide : 16 victoires et 3 défaites, accrochant au passage 2 titres en 4 tournois. Seuls Djokovic et Thiem avait pris la mesure de la "Monf". Le Covid est arrivé et a tout arrêté. Au point de briser la spirale vertueuse de Monfils ?



"Je ne sais pas. C'est compliqué de répondre", glisse-t-il avec beaucoup d'honnêteté. "Tout ce que je vois, c'est que j'ai recommencé la saison (2021) avec pas beaucoup de confiance et j'ai très vite senti que c'était dur. Que je n'arrive pas à bien jouer, que je ne suis pas bien simplement. A part dire que j'ai besoin de temps, que je dois continuer à m'entrainer, j'espère gagner un match puis deux, et la confiance reviendra. Mais là c'est compliqué, je ne peux vous dire pourquoi. J'aimerais bien en sortir. Je demande un peu de clémence. Oui j'ai beaucoup perdu. Le pire dans tout ça, c'est que je taffe et que je n'y arrive pas. Je m'entraîne comme un boucher et ça ne passe pas. J'aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans. Si ça se trouve la semaine prochaine, ça va recommencer, je ne sais pas quand ça va s'arrêter".

Quand le sol semble se dérober, difficile de rester positif. Monfils ne sait pas à quoi se raccrocher. "Je vais vous donner la phrase simple de ma mère, elle va me dire (arrêt, il met la tête dans ses mains, relève la tête les yeux rougis). Elle va me dire: 'il faut continuer à s'entraîner, et ça reviendra'".