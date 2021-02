Ce dimanche la finale de l’Open d’Australie oppose le tenant du titre Novak Djokovic (N.1 mondial) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) dès 9h30 heures belges, sur la Rod Laver Arena de Melbourne.

Djokovic va-t-il accrocher un 18e titre du Grand-Chelem à son incroyable palmarès et se rapprocher un peu plus de Nadal et Federer ? Ou Medvedev va-t-il sonner la révolte des jeunes et décrocher sa toute première victoire en GC ?

Si Djokovic est toujours le favori dans ce genre de matches, Medvedev a vraiment impressionné tout au long du tournoi : la rencontre s’annonce donc indécise.

Nous vous proposons de suivre l’évolution du score en direct.