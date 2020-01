Federer sur le retour de Clijsters: "Ce sera excitant à suivre, l'âge n'a pas d'importance"

A deux jours de son entrée en lice à l'Open d'Australie, Roger Federer (ATP 3) s'est exprimé samedi sur le retour à la compétition de Kim Clijsters, après sept années sans avoir joué au plus haut niveau.

Père de quatre enfants, le Suisse est toujours au sommet à 38 ans. La Limbourgeoise, 36 ans, mère de trois enfants, peut-elle dès lors l'imiter ?

"C'est difficile de répondre, car cela fait sept ans que je ne l'ai plus vue. Sachant ce dont elle était capable, connaissant sa personnalité, si elle revient, c'est qu'elle en a envie. Elle veut voir ce dont elle est encore capable. L'âge n'a pas d'importance. Ce sont la tête et les jambes qui comptent. Beaucoup de choses sont possibles pour elle, même s'il ne devrait y avoir aucune attente de sa part. Quand vous avez atteint un tel niveau, il faut le voir comme si sept ans de vie avaient été effacés et qu'elle revient à la fin de la vingtaine. Elle sera fraîche. Doit-elle disputer 30 tournois par an ? Non. Elle peut jouer quand elle en a envie, quand cela arrange sa famille. Ce sera excitant à suivre", dit le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem, qui aborde pour la première fois l'Open d'Australie sans avoir disputé le moindre match de préparation.