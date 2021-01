Fabien Bertrand, préparateur physique de Goffin : "David s'accommode de la situation comme elle est"

Alors que le début de l’Open d’Australie approche, les joueurs sont soumis à des restrictions en raison de la pandémie. Pas facile donc de se maintenir en forme. Pourtant, pour Fabien Bertrand, préparateur physique de David Goffin, la situation de David est relativement bonne.

"On est arrivés ici le 16 dans la nuit. Ça fait quatre jours qu’on est en quarantaine, isolés. David a pu sortir pour s’entraîner avec un accompagnant. Et j’ai pu lui donner quand même une séance de physique via Whatsapp."

Et d’ajouter : "Je pars du principe que le tennis est un sport d’adaptation comme beaucoup de sports. L’athlète doit s’adapter aux conditions et David est tellement formé à cette faculté d’adaptation qu’on rebondit avec. Il faut savoir qu’on vient de Turquie, on doit encore gérer un peu le décalage horaire, mais David s’est très vite calé sur les conditions d’ici. Et comme on est dans des chambres mitoyennes, ça rend les choses plus simples. L’organisation a bien fait ça. On sait donc se voir et s’entraîner. Et puis, un vélo d’appartement a été mis à disposition dans les chambres. On essaye de déborder de créativité pour amener des choses en plus."

►► À lire aussi : L’Open d’Australie maintenu aux dates prévues, malgré le confinement de 47 joueurs

►► À lire aussi : Open d’Australie : ingéniosité et créativité face à la quarantaine

Si David Goffin se sent bien, c’est aussi parce qu’il a eu le temps de travailler, comme le confirme Fabien Bertrand : "En collaboration avec son coach, David est resté actif jusqu’à la fin en Turquie. Et en amont, lors de la période de quatre semaines de développement, on a pu faire du travail de fond qui sert maintenant. Certains joueurs qui étaient dans des vols avec des joueurs qui étaient positifs devront faire une quarantaine plus longue. Il va donc y avoir un écart qui va se creuser. Mais il y a moyen de rester actif, même dans un espace confiné."

De toute façon, "le tennis est un jeu et ensuite une compétition David s’accommode de la situation comme elle est", conclut son préparateur physique. Le tableau final de l’Open d’Australie doit commencer le 8 février.