Entre David Goffin et Pierre-Hugues Herbert, c'est un beau roman d'amitié, qui dure…

David Goffin va rencontrer le Français Pierre-Hugues Herbert, au deuxième tour de l’Australian Open. Ce qui veut dire que deux très grands amis seront face à face, sur le court numéro 8.

Amis avant le match, amis après le match, adversaires pendant le match. C’est normal, ils doivent faire leur métier, et oublier les sentiments, le temps de quelques sets. David Goffin sait que cela n’influencera pas négativement son jeu, qu’il ne retiendra aucun de ses coups, même si c’est un peu compliqué. "Ce n’est jamais facile de jouer un pote. Mais je sais qu’il y aura d’office une bonne atmosphère sur le court. On se respecte, on s’entend très bien. Il y aura une bonne ambiance, mais on voudra gagner tous les deux. Cela reste un tournoi du Grand Chelem, un match très important au deuxième tour. Et il n’aura rien à perdre."

Et surtout pas cette belle amitié qui les lie depuis de longues années. Pierre-Hugues Herbert se souvient… "Quand on était juniors, je ne vais pas aller jusqu’à dire que je l’admirais, et encore, on peut dire ça, j’avais pas mal d’admiration pour lui. On a joué ensemble un tournoi au Brésil, et on s’était éclaté. Je trouve que c’est quelqu’un de très respectueux, et très gentil. C’est quelqu’un d’assez drôle, très talentueux. J’ai énormément de plaisir à passer du temps avec lui et sa copine Stéphanie".

Le Français n’a pas non plus de superlatifs assez forts, pour parler du compétiteur qu’est David Goffin. "C’est un joueur exceptionnel. Il est top 20 depuis un paquet d’années. Il joue bien depuis le début de la saison, il l’a prouvé à l’ATP Cup. On ne s’en rend pas forcément compte, mais c’est une bête physique. C’est l’un des joueurs qui va le plus vite sur le terrain. Il a un œil extraordinaire. C’est un des plus grands retourneurs que je connaisse. C’est quelqu’un qui a un jeu extrêmement complet".

Et encore, ce n’est pas tout. Pierre-Hugues Herbert revient encore une fois sur les premières années. "Ce que j’admirais, quand j’étais gamin, c’est sa capacité à ne pas dire un mot sur le terrain, à s’arracher sur tous les points. Pour moi, David est presque un exemple. Quand je le voyais jouer, je me disais par moments que le tennis paraît très simple. A l’époque, je me disais que ce joueur-là avait quelque chose en plus".

Quelque chose d’un peu trop fort, sans doute, parce que David Goffin mène trois à zéro, dans leurs confrontations directes. Son futur adversaire ne peut que le constater. "David a l’habitude de sortir du terrain plus content que moi. Je n’ai jamais réussi à gagner contre lui. Et la plupart du temps, j’ai subi de grosses fessées. Je ne vais pas du tout entrer sur le terrain dans la peau du favori. Mais en tant que bon pote, je vais essayer de lui poser des problèmes."

Ecoutez David Goffin et Pierre-Hugues Herbert évoquer leur amitié…