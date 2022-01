En Australie, Novak Djokovic va manquer son 2e Grand Chelem en... 18 saisons, une régularité incroyable

Il n'avait manqué que l'US Open 2017 depuis ses débuts en Grand Chelem en 2005. Si une blessure au coude l'avait contraint d'écourter sa saison 2017, c'est cette fois une décision de la justice qui va l'empêcher de disputer l'Open d'Australie 2022, tournoi majeur qu'il a remporté neuf fois et qui débute lundi à Melbourne Park.

Le Serbe de 34 ans affiche des statistiques affolantes en Grand Chelem. En 66 participations, il compte 20 titres, un record qu'il partage avec Rafael Nadal et Roger Federer. Il a remporté neuf fois l'Open d'Australie, triomphé deux fois sur la terre battue de Roland-Garros, six fois sur le gazon de Wimbledon et enlevé trois fois l'US Open. Il a remporté la bagatelle de 323 victoires, pour 46 défaites, soit un pourcentage de victoire de 88 pour cent.

Passé très proche du Grand Chelem calendaire en 2021, Djokovic a échoué sur la dernière marche. Après des victoires à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, il a été battu en finale de l'US Open par Daniil Medvedev. Il a également échoué dans sa quête d'or olympique. Éliminé aux portes de la finale par l'Allemand Alexander Zverev, futur champion, il avait même perdu le match pour le bronze contre Pablo Carreno Busta.

C'est aussi contre l'Espagnol qu'il a connu l'un des pires moments de sa carrière lorsqu'il a été disqualifié en huitièmes de finale de l'US Open 2020 pour avoir touché une ligne en frappant une balle après avoir concédé un break.